Design curvo e fotografia super: arrivano i nuovi smartphone Oppo Reno10

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Tra i principali produttori di smartphone, Oppo è quello che ha tenuto meglio le difficoltà del mercato del post-Covid e della crisi economica. Gli ultimi scenari disegnati dagli analisti di IDC raccontavano di un market share dell'8,4% a fine 2022, in leggera crescita rispetto all'8,2% del 2021. Da marchio per i giovani a brand capace di competere con colossi quali Apple e Samsung, puntando su design e funzionalità multimediali. Seguendo questa linea si fondo, Oppo ha lanciato la Serie 10, composta da Reno10 Pro 5G e Reno10 5G. Questi nuovi smartphone ereditano l'iconico design sottile e leggero della serie Reno ma con una presa più comoda e un'estetica premium, grazie ad un design curvo in 3D, uno spessore di 7,89 mm e un peso di 185 g. Dotati di ricarica rapida, i due modelli offrono capacità di archiviazione, un sistema di raffreddamento ultra-conductive perfezionato e la solita, affidabile, personalizzazione del sistema operativo ColorOS 13.

Come anticipato, il focus è ancora sul reparto multimediali, nello specifico la fotocamera. Entrambi sono dotati di un sistema Ultra-Clear Portrait Camera System composto da una tripla combinazione di fotocamere. Quella dedicata ai ritratti (Telephoto Portrait Camera) da 32 MP è alimentata da un sensore RGBW Sony IMX709. Con uno zoom ottico 2X e la nuova modalità ritratto aggiornata, sia Reno10 Pro 5G che Reno10 5G promettono di scattare ritratti naturali e nitidi in qualsiasi situazione.

Nuovo design curvo 3D

Oppo Reno10 Pro 5G e Reno10 5G presentano un corpo curvato in 3D, con colorazioni, rispettivamente, in Glossy Purple e Silvery Grey e Ice Blue e Silvery Grey. Sulla parte posteriore è stata utilizzata una tecnica avanzata di fusione per creare un design bicolore intorno alla fotocamera, utilizzando materiali in vetro e metallo. La parte superiore di questa area ospita la fotocamera principale, mentre la metà inferiore è dedicata alla Telephoto Portrait Camera e alla Ultra Wide-angle Camera da 112 gradi. La fotocamera principale è impreziosita da un materiale finemente strutturato, lavorato per creare una texture che ricordi un fascio luminoso. Questa particolare finitura dona al telefono giochi di luce e ombre. Nella parte frontale si trova uno schermo curvo 3D da 120Hz con un rapporto del 93%. “Con la nuova serie Reno10, miriamo a fornire un dispositivo che soddisfi appieno le esigenze della fascia medio-alta, combinando un design unico e distintivo, performance elevate e un prezzo competitivo - ci dice Isabella Lazzini, CMO di Oppo Italia - Reno10 rappresenta l’apice di un’evoluzione straordinaria nel concetto di design della nostra rinomata serie, stabilendo nuovi standard nella creazione di ritratti eccezionali e video di alta qualità. Con i nuovi smartphone, i nostri utenti hanno a disposizione un’ampia gamma di funzionalità avanzate con cui esprimere la loro creatività”.

Loading...

La qualità fotografica

Tornando alla fotocamera, Oppo Reno10 Pro 5G presenta un set composto da un sensore IMX890 da 50 MP, la Telephoto Portrait Camera, IMX709 da 32 MP e la Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112°. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP invece, è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709. Oppo Reno10 5G integra invece un sensore da 64 MP da 1/2 pollice sulla sua fotocamera principale e una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP. Sulle lenti è stato utilizzato anche un processo di rivestimento per rotazione così da creare una pellicola assorbente per luce infrarossa che aiuta a ridurre i riflessi e aumenta la purezza dell’immagine. Inoltre, il sensore RGBW IMX709 della fotocamera è in grado di raccogliere ancora più luce, consentendo agli utenti di scattare ritratti luminosi e nitidi anche in ambienti bui.In occasione del lancio della nuova serie Reno10, Oppo offre la possibilità di usufruire di promozioni acquistando su Oppo Store. Dal 4 luglio fino al 16 luglio, sarà possibile pre-ordinare i device in bundle con uno sconto del 10% in aggiunta ad un supporto per la propria auto. Nello specifico, Oppo Reno10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con Oppo Enco Air 3 Pro, Oppo Band 2, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) in aggiunta a un supporto per l'auto al prezzo di 585,00 euro invece di 649,99 euro. Oppo Reno 10 5G invece, sarà disponibile in pre-ordine in bundle con Enco Air 3, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) e un supporto per l'auto al prezzo di 449,00 euro invece di 499,99 euro. «Lanciare un prodotto in questo periodo storico rappresenta una sfida ma continuiamo a impegnarci nel cercare soluzioni creative, al fine di mantenere una posizione competitiva sul mercato. In un momento complesso per l’economia globale, che si riflette inevitabilmente anche in Italia, siamo fermamente determinati a superare gli ostacoli e ad abbracciare le opportunità che si presentano - continua la Lazzini - le analisi Canalys, che evidenziano una contrazione significativa nel settore degli smartphone nei primi mesi del 2023, ci spingono a percorrere nuove strade e a innovare costantemente per incontrare le esigenze dei consumatori. Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli che il nostro impegno costante nella ricerca di soluzioni all’avanguardia ci permetterà di far fronte alle sfide attuali e di emergere sul mercato».

La nuova serie Oppo Reno10 Photogallery13 foto Visualizza

Tablet e auricolari

In occasione del lancio odierno, Oppo ha svelato anche il Pad 2, che vanta già una particolarità: è il primo tablet ad applicare un display con aspect ratio 7:5, simile a quello di molti altri strumenti per l’ufficio, offrendo agli utenti un’esperienza di lettura più confortevole. Rispetto ai tradizionali tablet Android che presentano un aspect ratio 16:10, il Pad 2 offre un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10%. Questo, secondo l'azienda, dovrebbe migliorare operazioni come il multitasking, soprattutto per attività di lavoro e studio. Per incrementare ulteriormente la produttività, in abbinamento al dispositivo ci sono una serie di accessori dedicati, come la tastiera Pad 2 Smart Touchpad Keyboard, la Pencil e la cover Pad 2 Smart Case. Il Pad 2 è inoltre dei primi tablet a integrare la piattaforma MediaTek Dimensity 9000, costruita sulla tecnologia di processo avanzata a 4 nm. Dal 4 al 16 luglio è possibile preordinare Oppo Pad 2 in esclusiva su Oppo Store a un prezzo consigliato di 599,99 euro con in omaggio i tre gadget di cui sopra. E infine gli auricolari: Enco Air 3 ed Enco Air 3 Pro. I primi sono dotati di modulo DSP, batteria di lunga durata e una migliore qualità del suono rispetto ai predecessori. Sono poi aggiornati al Bluetooth 5.3, in modo che audio e video possano essere sincronizzati per guardare film, serie tv o qualsiasi contenuto multimediale senza interruzioni. Il prezzo è di 69,99 euro. La versione Pro offre un suono di livello più alto grazie alla trasmissione ad alta risoluzione LDAC, che garantisce prestazioni acustiche certificate Hi-Res Audio Gold. La particolarità è nella presenza di una sezione di diaframma in fibra di bambù. Hanno un’autonomia nominale di 7 ore, che arriva fino a 30 ore con la custodia. Costano 89,99 euro.