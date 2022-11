Design, Emanuele Chicco Busnelli rileva Neutra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il richiamo della Brianza è come quello della foresta, per chi cresce a «pane e trucioli», come si dice da quelle parti. Anche se nel caso di Emanuele Chicco Busnelli – il più piccolo dei figli di Pier Ambrogio Busnelli – sarebbe più corretto parlare di «pane e poliuretano espanso», visto che il padre fu quel mitico Pierino che con Cesare Cassina fondò la C&B Italia nel 1966 (divenuta poi B&B Italia), rivoluzionando la tecnica per produrre divani e imbottiti, dando vita a quello che ancora oggi è uno dei marchi più noti del design italiano.

Ma questa è storia. Da ormai tre anni i Busnelli sono usciti dall’azienda di famiglia, oggi di proprietà di Design Holding, di cui fanno parte anche i marchi come Flos e Louis Poulsen. Ma la passione per il design (oltre che per le auto da corsa) è rimasta ben radicata in Emanuele Chicco Busnelli, che vive tra l’Italia e gli Stati Uniti ma ha deciso di tornare a investire proprio nella sua Brianza, uno dei più importanti distretti italiani (e mondiali) dell’arredamento.

Loading...

L’imprenditore ha infatti acquisito una piccola realtà di Seregno, Neutra, marchio commerciale di Arnaboldi Angelo Srl, una realtà fondata nel 1880 e specializzata nell’arte della lavorazione di marmi, graniti, onici, pietre e quarzi. L’obiettivo è mettere a disposizione risorse, contatti e competenze acquisite durante i suoi anni allaB&B Italia (in cui seguiva soprattutto la divisione Contract) per far crescere la piccola azienda, che oggi fattura appena 2 milioni di euro ma esprime grandi competenze artigianali unite all’uso dei più moderni macchinari.

«L’acquisizione di Neutra è un tassello della mia storia familiare e professionale – racconta Chicco Busnelli –. Conclusa l’esperienza in B&B Italia, nel corso della quale ho avuto il privilegio di conoscere e apprezzare le competenze e la passione delle piccole realtà manifatturiere della Brianza, ho sentito il desiderio di confrontarmi con nuove sfide, mettendo il know-how che ho maturato al servizio di aziende anche di piccole dimensioni, che custodiscono però saperi unici e ricercati».

L’ampliamento della gamma e la crescita dei mercati di sbocco saranno i due driver di sviluppo perseguiti dalla nuova proprietà: «Neutra è un atelier nel campo dell’arredamento – spiega Chicco Busnelli –. Stiamo lavorando a un piano strategico quinquennale che porti a un incremento di fatturato annuo di circa il 50%. Il primo passo sarà quello di capitalizzare il know-how dell'azienda, in origine focalizzato sull’arredo-bagno e continuare a esplorare il percorso già tracciato, orientandoci su progetti total-look che inseriscano sempre più Neutra negli ambienti living».