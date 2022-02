Design, fotografia e video notturni, Oppo Find X5 è davvero una smartphone diverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oppo oggi ha il suo chip per l’intelligenza artificiale da applicare all’immagine, l’accordo con un produttore di ottiche, una vocazione forte che è quella dei video e della fotografia un design davvero unico. Questi tre elementi li troviamo per la prima volta nel loro nuovo smartphone di fascia alta Oppo Find X5 Pro e descrivono bene oggi le ambizioni del produttore cinese che ha una idea chiara di quello che deve essere uno smartphone e di come occorra distinguersi dalla concorrenza. Tre gli smartphone presentati FindX5 Pro, FindX5 semplice e quello economico Find X 5 Lite. Per misurare i progressi di Oppo nella fotografia computazionale basta accendere la funzione video notturno . Noi lo abbiamo avuto tra le mani per alcuni giorni ecco cosa ne pensiamo.

Il salto dal 3 al 5

Prima una curiosità: i due smartphone presentati saltano una generazione. Si passa dal Find X3 al Find X5. Il motivo è scaramantico. Il 4 è considerato un segnale di cattivo auspicio perché simile come suono alla parola morte. Ciòdetto parliamo di uno smartphone con tantissima ricerca e sviluppo, che nasce per la fotografia e i video. Se la gioca con Samsung e iPhone in questo campo anche se per giocare alla pari le manca ancora qualcosa.

Tanta, tantissima tecnologia per l’immagine

Tecnicamente le tecnologie non le mancano. MariSilicon X, è l’ Npu (Neural Processing Unit) creata ad hoc nei laboratori della casa cinese che “a questo giro” è stata ottimizzata per consentire video con registrazione notturna con dinamiche a 20 bit e 120 db, che è 4 volte maggiore di Find X3 Pro e con un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 tra le aree più chiare e più scure. Questa potenza consente l’elaborazione RAW in tempo reale, a livello di pixel e senza alcuna compressione per ottenere un miglioramento del rapporto segnale-rumore di 8dB. La scelta di un chipset d’immagine proprietario (o ISP), è in linea con quanto fatto da altri produttori cinesi come Xiaomi e vivo.

La collaborazione con Hasselblad

Ed esattamente come vivo con Zeiss e Huawei con Leica, Oppo nei giorni scorsi ha stretto un accordo con il produttore di ottiche Hasselblad. per la calibrazione del colore e quindi sul software con il produttore di fotocamere digitali

Le scelta delle due fotocamere

L’architettura del comparto fotografico comprende due sensori principali Sony IMX da 50 MP con il grandangolare e l’ultra-wide su Find X5 Pro che possono acquisire video a 10 bit con una dimensione del sensore di 1/1.56” e pixel binning da 2umi. Le telecamere sono identiche. A queste si aggiunge una fotocamera da 13 Mp. Infine, il sensore è stabilizzato su 5 assi, che mira a sostituire la stabilizzazione sulle lenti oggi presenti su tutti gli smartphone di fascia alta.Oppo punta ad arrivare ad una stabilizzazione a 5 assi, in questo modo sopratutto per i video si ottiene una stabilizzazione simile a quella di un gimbal che hanno solo gli ultimi iPhone.