Design Holding acquisisce YDesign, leader Usa nell’e-commerce di arredo

Nuova acquisizione per Design Holding, il gruppo di arredo-design fondato nel 2018 e controllato da Investindustrial e The Carlyle Group, che comprende le aziende B&B Italia, Flos e Louis Poulsen. Il gruppo ha siglato, attraverso una società interamente controllata e di nuova costituzione, un accordo per l’acquisizione di YDesign, una delle principali piattaforme digitali sul mercato Usa dedicata all’e-commerce di prodotti di illuminazione e arredamento di alta gamma, con sede principale a Walnut Creek, in California.

La nuova società

YDesign, che conta 200mila clienti attivi tra «end-consumer» e una community di architetti e interior designer, ha generato nel 2020 un fatturato di oltre 160 milioni di dollari, in crescita del 30% nel segmento consumer, che rappresenta circa due terzi del giro d'affari complessivo. YDesign opera attraverso due siti web: YLighting.com e Lumens.com. YDesign distribuisce diversi brand iconici europei tra cui Artemide, Foscarini, Kartell, Muuto, Nemo, Tom Dixon oltre a Flos e Louis Poulsen.

L’operazione

L’acquisizione rientra nella strategia di Design Holding di espandersi in diversi mercati, in particolare in quello nordamericano, per rafforzare la presenza digitale del gruppo e fornire sempre più servizi e valore aggiunto ai propri clienti, sia privati che architetti e designer. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a YDesign Group e al suo management nella famiglia Design Holding – ha detto Gabriele Del Torchio, presidente del gruppo –. Questa acquisizione si inserisce nella strategia più ampia di rendere Design Holding la principale piattaforma innovativa di design di fascia alta con una proposta di valore multicanale. Il mantenimento dell'organizzazione di YDesign e l’indipendenza delle sue proposte saranno alla base di questa collaborazione. Allo stesso tempo, YDesign beneficerà della presenza globale, della conoscenza di prodotto e di marketing di Design Holding».

Le prospettive

Laura Walsh, ceo di YDesign, rimarrà in carica insieme al management: «Vediamo molte opportunità per YDesign – dice Walsh –. Grazie al supporto strategico della piattaforma e della presenza globale di Design Holding, continueremo a rafforzare il nostro posizionamento come leader di mercato nel settore dell’illuminazione di fascia alta negli Stati Uniti e la nostra reputazione come punto di riferimento di architetti e designer».

L’acquisizione, il cui closing è previsto per il secondo trimestre del 2021, è soggetta alle consuete condizioni. YDesign Group è stato assistito da Financo- Raymond James.