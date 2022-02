Design Hotel, intesa tra Planetaria e Moroso

I punti chiave Design

Planetaria Hotels - si legge in una nota - rafforza il portfolio milanese con 8 nuove suite all'interno dell’Enterprise di Corso Sempione a Milano. L’operazione - che ha visto la rivisitazione del modello della casa di ringhiera milanese - è frutto di una intesa con il brand internazionale di design Moroso.

Protagoniste dell’intesa Sofia Gioia Vedani, Ceo di Planetaria Hotels, e Patrizia Moroso, Art director dell'azienda di famiglia. Le Nesting Rooms - spiegano da Planetaria - si trovano all'interno di due case di ringhiera, affacciate su una classica corte milanese. I lavori di recupero e riqualificazione hanno mantenuto l'atmosfera dei cortili meneghini, conservando alcuni elementi tipici come la graniglia, i voltini ad arco e le nicchie ricavate nei vani delle porte e reinterpretati in chiave contemporanea. Gli arredi sono stati realizzati da Moroso contract su progetto Planetaria. Al progetto hanno partecipato anche altre aziende italiane di design: Zanotta, Ceramica Cielo, rubinetterie Ritmonio, vasche Albatros e Rexa Design, Kartell, lampade e lampadari di Linea Light e Nemo, pavimenti Iris Ceramica e Sant'Agostino, Keramo Ceramic e Airnova.

«Le Nesting Rooms rispondono a un cambiamento epocale nella fruizione degli spazi ricettivi» ha commentato Sofia Gioia Vedani. Damir Eskerica, Ceo di Moroso, ha sottolineato che «le nuove Nesting Rooms costituiscono un unicum nel panorama delle soluzioni di ospitalità milanesi. Il nostro brand è riconosciuto a livello internazionale per l’attività di ricerca progettuale e per l’affinità con il mondo dell’arte e della cultura contemporanee. Attraverso la nuova Divisione Contract ci poniamo come obbiettivo di progetti di interior design dove creatività, artigianalità e stile rappresentano valore aggiunto».

Planetaria Hotels è una collezione di dieci hotel a quattro e cinque stelle a Roma, Firenze, Genova, Milano e Trezzo sull'Adda.

Moroso nasce nel 1952 da un progetto di Agostino Moroso che, insieme alla

moglie Diana, fonda l’azienda con l’intento di produrre e realizzare divani, poltrone e

complementi d’arredo. La sede è in Provincia di Udine.