Design italiano per il suv Suzuki S-Cross Hybrid, pronto per tutti i terreni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Prende in prestito il powertrain già lanciato con la Vitara Hybrid 140V 4WD Allgrip, ma si presenta con uno tocco di design tutto italiano, visto che è stata progettata dal Centro Stile Suzuki di Torino. Stiamo parlando del nuovo Suv compatto Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V che intende diventare una valida alternativa alla Vitara offrendo più comfort e abitabilità grazie alla maggiore lunghezza (+13 cm).

Il motore a benzina da 1,5 litri a quattro cilindri coadiuvato da un powertrain elettrico da 33,5 cv. Insieme, i due motori sono in grado di erogare 116 cv e, con il solo elettrico, si arriva a percorre circa 5 km senza emissioni, a una velocità massima di 60 km/h. Questo quando la batteria da 0.8 kWh è totalmente carica.

Loading...

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è proposta in due versioni, con trazione anteriore o con sistema 4x4 Allgrip. Quest’ultima, oggetto della nostra prova su strada, è stata capace di inerpicarsi su un ripido sentiero pieno di sassi e buche varie. Inoltre, il selettore di modalità prevede una (Snow) anche per affrontare una strada innevata.

Le emissioni di CO2 sono pari a 118 gr/km e 132 gr/km rispettivamente per la versione 2WD e per quella 4WD. Si tratta di valori che rientrano nella fascia 61-135 dei possibili incentivi 2023.

Il cambio automatico non è sembrato particolarmente brillante e gradevole: troppo alto numero di giri che deve raggiungere il motore per passare da una marcia all’altra. Finiture e solidità sono ok. Come da tradizione Suzuki la dotazione di serie è ricca con tettuccio panoramico e la guida assistita di livello 2. La S-Cross Hybrid 1.5 140V 4X4 Allgrip costa 35.600 euro mentre si scende a poco meno di 33mila euro per la versione a trazione anteriore.