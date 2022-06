Design outdoor, nel giardino incantato fra tavoli, sedie e cabinet arborei

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

“Il Signore piantò un giardino vi pose l'uomo: fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli all'aspetto e buoni da mangiare, con l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male”. Con queste parole il libro della Genesi descrive il luogo più incantevole del creato, quello che sta in tutti i nostri sogni. Quanto l'abbiamo vagheggiato, il giardino, nei lunghissimi mesi trascorsi in compagnia della pandemia, ospite ingrato. Quanta nostalgia ci ha ispirato il mondo vegetale. Chiusi in casa, barricati dietro le mascherine, sognavamo ognuno il proprio angolo di paradiso perduto. Il giardino dell'Eden è un piccolo angolo di mondo: è a misura del nostro passo. Qui Dio va in cerca di Adamo ed Eva che si sono nascosti fra le fronde, sotto una pianta, perché hanno assaggiato il frutto proibito. Non vogliono andarsene da quel luogo incantato... Da allora, immaginare ed abitare nel nostro giardino incantato è desiderio perenne.

Forse per questo, mai come quest'anno, l'outdoor è protagonista di collezioni che interpretano terrazze e spazi verdi come luoghi delle meraviglie. Come non pensare a una mattina assolata nel giardino dell'Eden, con la brezza che fa stormire gli alberi, seduti su una Sissi di Ludovica+Roberto Palomba, una Roly Poly di Faye Toogood o una PIP-e di Philippe Starck tutte in materiale plastico riciclato? Driade lancia Black is the new Green , una capsule collection di arredi iconici rieditati in un nuovo tipo di materiale plastico ricavato dagli scarti della produzione interna e dal riuso di prodotti smaltiti con raccolta differenziata (ad esempio bottiglie e contenitori in Pet). Tutte le sedute sono caratterizzate da un colore neutro, grigio scuro o bianco. Anche l'etichetta è green, biodegradabile e realizzata con un particolare tipo di carta contenente semi non ogm che germinano a contatto con acqua e terra. Un giardino non è mai soltanto opera della natura.

La magia sta anche in quel che la mano e il cuore dell'uomo creano. Come il mosaico, che offre campo libero alla personalizzazione e all'immaginazione. Quello di Sicis è stato messo insieme tessera dopo tessera per ricalcare il sogno di chi lo ha commissionato. E per dirci che, forse, il mosaico più bello è quello che deve essere ancora composto. E di magia si tratta sempre quando ci sono l'anima e il savoir-faire di Baccarat, come nel Gufo Faunacrystopolis di Jaime Hayon: linee rotonde, colori elettrici e tagli profondi caratterizzano la nuova collezione di sculture, interamente realizzate a mano su disegno del giovane artista madrileno. Il gufo in cristallo trasparente, blu e rosso, è appoggiato su una base di marmo nero. Rilassarsi, svagarsi, giocare: tutto questo e tanto altro significa avere un giardino incantato tutto per sé. Magari con un oggetto curioso, unico, imprevedibile come Almost-Swiss Ball di Sunnei, il pallone da ginnastica gonfiabile in denim a righe arancione, bianco, blu e giallo. Stare nella natura significa sentirsene parte, sapere di essere nel posto giusto.

Il lavoro dell'uomo è, dovrebbe essere da sempre anche questo: creare giorno per giorno una casa a misura del mondo. Così nasce la sospensione Sun-Light Of Love, immaginata da Tord Boontje per Foscarini, geometrica e al tempo stesso organica, ispirata alla superficie magmatica del sole, condensata nei suoi 390 raggi in metallo. Così si crea la collezione di cabinet Protoplasting Nature 04 di Marcin Rusak (struttura in ferro, foglie e resina): foglie cadute e raccolte in diverse fasi del loro ciclo vitale sono assemblate e resinate per rivestirne la struttura in un processo di decostruzione, rinnovamento e ricostruzione che ruota attorno al concetto di tempo. Come un mobile barocco tipico del XVI/XVII secolo in cui la decorazione era intagliata a mano e imitava i motivi floreali, così la collezione di Marcin Rusak è realizzata con soli elementi organici, parte della nostra stessa vita.

Che cosa c'è di meglio di sorseggiare un cocktail sotto un pergolato di folta vite, ai piedi di un albero secolare che ci protegge con la sua ombra maestosa? I tessuti Rubelli della nuova collezione Outdoor Vibe sono 14 pattern ispirati proprio ai cocktail che ci accompagnano nell'estate, come il Tequila Sunrise: sul fondo avorio che è la costante di tutte le cinque varianti, ecco una sequenza regolare di bande in rilievo essenziali, eleganti. Un tessuto che parla di natura e ricorda le stuoie intrecciate. Il giardino è il luogo perfetto per coltivare l'otium, meglio ancora se sospesi a mezz'aria, cullati da un'amaca gioiello in morbida pelle. Atelier Oï l'ha interpretata come un tessuto per la collezione Objets Nomades di Louis Vuitton, intrecciandola e impreziosendola con 786 rivetti dorati. E se venisse voglia di cambiare panorama, basta ripiegarla come un origami e indossarla a mo' di zaino fino alla prossima destinazione. Anche Tectona Paris dà un'interessante visione del tempo sospeso, ma serve non avere fretta. La panca circolare in teak Circle Bench è ispirata alle sedute dei grandi parchi inglesi e francesi del XVIII secolo, disposte intorno ad alberi centenari per invitare alla contemplazione o per ospitare un intimo momento di conversazione. Si trova in posizione sopraelevata perché “cresciuta” insieme alla pianta intorno alla quale era stata fissata ed è un'interessante variazione sul tema della casa sull'albero.