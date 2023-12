Design, in Piemonte oltre 2.800 imprese e quasi 6mila professionisti

Torino, con l’80% degli addetti e un terzo delle imprese, si presenta come un vero e proprio «design hub» nazionale, non a caso riconosciuta dall’Unesco (unica città italiana) Creative City of Design.

Studiare Design in Piemonte

Il capoluogo concentra anche il maggior numero di studenti di design, grazie a un’offerta formativa che comprende eccellenze come Politecnico di Torino, IED, IAAD e Accademia albertina di belle arti. L’Osservatorio dedica quest’anno un approfondimento proprio sul tema, cruciale, della formazione: il 10% dei diplomati di formazione terziaria in design nazionale si concentra infatti proprio in Piemonte, dove si conta una popolazione studentesca complessiva (dalla scuola secondaria di secondo livello ai percorsi di dottorato) di 9.500 persone. La regione risulta così al quarto pposto in Italia per presenza di istituti terziari che hanno attivato corsi in discipline del design nell’anno accademico 2021-2022 e al terzo posto per studenti iscritti al primo anno (1.223). In totale, si contano 4.410 studenti iscritti, di cui il 15% stranieri (dato in forte crescita), circa mille laureati nel 2022 e 968 docenti totali impiegati negli istituti di formazione terziaria.

