Design, prestazioni, user experience: con Samsung Galaxy S21 l'innovazione fa rima con equilibrio

È, al momento, lo smartphone top di gamma del catalogo Samsung e si presenta al pubblico con il vanto di saper armonizzare con stile il meglio della tecnologia in chiave mobile. Il Galaxy S21, per cui è disponibile l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo Android (la 12) con interfaccia One UI 4.0, è un dispositivo con molti pregi aggiuntivi rispetto al suo illustre predecessore e si distingue per la capacità di fondere con equilibrio più componenti innovative incrementali, senza inficiare sui costi del prodotto all'utente finale.



I tre modelli che compongono la famiglia Galaxy S21, tutti con connettività 5G e differenti fra loro per le prestazioni fotografiche e le dimensioni dello schermo Always On Display, sono innanzitutto degli smartphone belli da vedere dal punto di vista del design e sempre veloci e reattivi in ogni occasione. A livello estetico non esibiscono alcuna rivoluzione stilistica rispetto ai Galaxy S20, se non per la back cover realizzata con uno speciale polimero plastico, pregevole al tatto ed indistinguibile alla vista, evidenziando però una maggiore e ben riuscita integrazione del comparto fotografico nel corpo dell'apparecchio, riducendo ai minimi termini l'effetto “scalino”.



Galaxy S21 e S21+: l'eccellenza fatta smartphone

I due modelli di ingresso della famiglia S21 si differenziano fra loro per le dimensioni dello schermo a tecnologia Dynamic Amoled con frequenza di aggiornamento adattiva che va da 48 a 120Hz: entrambi offrono una superficie di visualizzazione assai generosa - 6.2 pollici per il primo e 6.7 pollici per il secondo – e la consueta elevatissima definizione grazie a una risoluzione di 3200×1440 pixel, una densità di 515 ppi, una luminosità che arriva fino a 1300 nits e il supporto per lo standard High Dynamic Range 10+. Fra le caratteristiche hardware, una delle principali componenti è il processore Samsung Exynos 2100, un system on chip con otto cervelli realizzato con processo produttivo a 5 nanometri che assicura prestazioni fuori dal comune in ambito gaming e in fatto di multitasking mentre in termini di connettività il Galaxy S21 non si fa mancare assolutamente nulla, dal supporto della tecnologia WiFi 6 allo standard Bluetooth 5.2 per arrivare alla porta USB-C 3.1 con uscita video e senza dimenticare la possibilità di utilizzare due Sim Card a cui affiancare anche una eSim. E poi la batteria, un'unità da 4000 mAh che promette un giorno intero di autonomia e che beneficia di un sistema di ricarica rapida fino a 25W che permette di ricaricare del 50% l'apparecchio in 25 minuti e del 100% in un'ora.



I Galaxy S21 sono un prodotto di eccellenza per tanti aspetti, a cominciare dalla reattività e dalla fluidità operativa, e lo sono anche, come da tradizione Samsung, per le capacità fotografiche e di editing video. Entrambi i modelli dispongono di una tripla camera posteriore che comprende un sensore ultrawide e un grandangolo da 12 megapixel e un teleobiettivo 3X da 64 megapixel con zoom 30X digitale e con la quale scattare immagini con una risoluzione di 4000 x 3000 pixel e registrare video in 8K. La fotocamera anteriore con il classico foro nel display offre ampie opzioni per i selfie grazie a un sensore da 10 megapixel e a una funzione di intelligenza artificiale, AI Restoration, in grado di ripristinare i dettagli sfocati delle foto scattate con scarsa luminosità.



Galaxy S21 Ultra: tecnologia allo stato dell'arte

Galaxy S21 Ultra è uno smartphone di categoria superiore, in cui spiccano la qualità del display da 6.8 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione QHD+ da 2880 x 1440 pixel e quella del comparto fotografico posteriore con quadrupla fotocamera con messa a fuoco laser che comprende un sensore grandangolare da 108 megapixel capace di restituire immagini di maggiore chiarezza e con colori ad alta fedeltà. Il doppio teleobiettivo del Galaxy S21 Ultra da 10MP, inoltre, permette di muoversi rapidamente all'interno della gamma zoom desiderata (3x e 10x) grazie alla commutazione dell'obiettivo e regala la possibilità di usare un sensore di ingrandimento più veloce e più nitido di qualsiasi altro modello precedente.



Con i quattro obiettivi posteriori e con la fotocamera frontale dotata di sensore da 40MP con autofocus è possibile registrare video in modalità 4K a 60 frame per secondo e passare a una prospettiva diversa con la sicurezza di ottenere la medesima qualità dell'immagine. Fra le tante doti del Galaxy S21 Ultra c'è sicuramente il supporto per la S Pen, la penna multifunzione con la quale disegnare e prendere appunti che si accompagna alla famiglia di smartphone Galaxy Note e ai tablet Samsung di fascia alta. Anche la batteria da 5000 mAh, infine, si dimostra all'altezza della potenza e delle funzionalità di questo smartphone allo stato dell'arte.