Design: quando ogni cosa risuona

Fra gli altri padiglioni più suggestivi quello dell'Antartide chiamato Cold Flux. Una video installazione generata da Intelligenza Artificiale modulata da alcuni filmati realizzati durante una esplorazione del polo e mostra la frantumazione di un ghiacciaio. Sulla base di questi video gli algoritmi sono stati addestrati e hanno rimodulato un paesaggio quasi onirico, sospeso fra il reale e l'irreale che si muove fra iceberg che si fondono con il contesto.

Giappone

Il Giappone ha scelto di celebrare il legame fra la terra del Sol Levante e l'Inghilterra in un momento di isolamento come quello dettato dall'emergenza sanitaria, attraverso l'installazione immersiva Reinventing Texture, con la quale intende omaggiare l’antica arte giapponese della fabbricazione della carta e della cartapesta Washi. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione l'università di Tokyo, il Victoria and Albert Museum di Londra e il Royal College of Art.

Spoon Archeology, progetto della Germania è concepito come uno studio sulle posate organizzate come artefatti archeologici. Africa Diaspora è un collettivo i cui membri sono sparsi in paesi in lungo e in largo, alcuni per scelta e altri per forza. Il padiglione è ispirato alla mitologia delle conchiglie e delle cipree che emergono dalla sabbia, il PoAD, progettato dal famoso designer di prodotti di lusso Ini Archibong, “è una sacra rivisitazione del viaggio della permanenza e delle risorse africane”.

London Design Biennale Somerset House

