Design Week 2021, anche le auto in vetrina a Milano

4' di lettura

Torna a Milano la Design Week (5-11 settembre) l’evento più importante a livello mondiale nel settore del design e dell’arredo oltre che in abbinamento col Fuorisalone che è come sempre impegnato a creare un'edizione speciale che avrà come palcoscenico l’intera città. Nei padiglioni saranno presenti oltre 1500 espositori organizzati in varie aree tematiche con l’obiettivo di offrire delle opportunità al settore, in modo coinvolgente, oltre dinamico e sostenibile, in un contesto dove digitale e fisico si intrecciano fra loro. Sono presenti,come sempre, anche diversi brand dell’automobili con alcune novità che debuttano.

Audi apre le porte al City Lab in Via delle Spiga

Il laboratorio di idee animerà la città di Milano per tutto il mese di settembre. Dal 5 al 27 settembre l'hub targato Audi, in via Spiga 26, ospiterà attività, progetti e storie di futuro. A cui si aggiunge l'installazione Enlightening the Future che utilizza la luce come forma di energia visibile oltre che fonte di comunicazione. Sulla base di diversi scenari luminosi, il visitatore è guidato in uno spazio dedicato alla concept Audi A6 e-tron la berlina premium elettrica presentata al Salone di Shanghai in aprile oltre alla grintosa RS e-tron GT la prima granturismo elettrica del band, nonchè l'Audi più potente di sempre.

Loading...

Non solo design ma anche focus sull'illuminazione

La presenza di Enlightening the future si completa con un focus sull'illuminazione del futuro. Sin dagli albori Audi è pioniere dell'illuminazione. La digitalizzazione dei gruppi ottici e l'introduzione di tecnologie all'avanguardia quali la gestione adattiva Matrix degli abbaglianti, il laser, i Led Digital Matrix e gli Oled consentono di aprire nuovi orizzonti a vantaggio sia della sicurezza che del design. Led e Oled, poi, non sono soltanto delle semplici fonti d'illuminazione, ma offrono diverse possibilità di personalizzazione anche sconosciute garantendo una esperienza di guida e di relazione con l'esterno.

Cupra, Forms of Living fra innovazione e stile

Nella cornice della Fonderia Napoleonica Eugenia che sorge nel distretto Isola, nel cuore di Milano, è prevista la Cupra Lifeplace, ovvero un’esperienza multisensoriale che porterà alla scoperta dello spirito, la filosofia, gli stilemi e il Dna di Cupra il brand premium ad alte prestazioni del Gruppo Seat. Per realizzare questa sua esperienza immersa, Cupra ha selezionato alcuni partner e dato vita a nuove collaborazioni realizzate ad hoc vista l’occasione di aprirsi al pubblico della Design Week e raccontare la propria visione di un futuro che sarà sempre più human centered, ma partendo dalle origini del brand Cupra.

Honda, il concept stilistico della nuova HR-V e:HEV

Il costruttore giapponese sarà presente presso gli spazi di Frame dell'Experience Store di Condé Nast in Piazzale Cadorna 7, a Milano in occasione delle attività previste per il Fuorisalone che si svolgeranno durante la Design Week. E' prevista, inoltre, la partecipazione ad un evento dedicato di Kota Hagiwara, direttore creativo del team di design di Honda ricerca & sviluppo Europa che avrà modo di raccontare nei dettagli il concept stilistico che ha sin dall'inizio ispirato l'intero progetto della nuova HR-V e:HEV, la versione full hybrid del nuovo suv compatto che sarà disponibile per fine anno.