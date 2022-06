Design Week 2022. Tutte le auto in vetrina a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Design Week, Salone del Mobile e Fuorisalone e un boom di presenze per tre eventi svoltisi negli stessi giorni a Milano non potevano non attirare l’attenzione dei costruttori d’auto. Nuovi modelli in vetrina e anche approfondimenti sul futuro della mobilità nel pieno di una rivoluzione epocale che non tutti immaginano allo stesso modo. Ecco perché il confronto è necessario e manifestazioni come quelle di Milano sono utili a mettere in chiaro quello che va fatto e serve.

Audi

Per Audi il domani è già una realtà

Il brand dei quattro anelli ha accolto i visitatori all’interno di 1.500 metri quadrati con la House of Progress divisa in tre aree tematiche: “Re-generate our planet” che ha mostrato la visione di un futuro sostenibile attraverso una filiera dell’auto carbon neutral, “Re-generate our society” dove approfondire i temi di diversità e inclusione e “Re-generate our lives” dove si è parlato di centricità e di progettazione. Protagonista la Audi grandsphere, l’auto del futuro senza volante.

Audi A6 Avant e-tron

Il debutto in anteprima della A6 Avant e-tron

Si tratta della station wagon premium a propulsione elettrica che ha debuttato in Cina, ma che adesso sbarca anche in Europa dove dovrebbe essere commercializzata alla fine del prossimo anno. L’ennesina e-tron è una delle 20 elettriche che Audi ha in programma di inserire nella propria gamma entro il 2025. Una rivoluzione quella a batteria che farà anche discutere per i tempi e le dinamiche, ma che vedrà fra i brand protagonisti il costruttore dei quattro anelli.

Audi - interni

Una rivoluzione estetica e non solo partire dagli interni

Partendo dall’interno dei suoi nuovi modelli Audi punta a proporre una filosofia dove gli ambienti sono concepiti come sfere private in grado di restituire alle persone il loro spazio di cui hanno bisogno per generare idee, connettersi, rinnovarsi, ma anche innovare. Una rivoluzione all’interno che avrà il contributo di eccellenze come l’italiana Poliform che ha collaborato con Audi nella realizzazione degli interni delle vetture del futuro all’insegna della grandi convivialità.

Bmw

Bmw affronta temi come la connessione e la digitalizzazione

Il brand di Monaco di Baviera ha programmato una serie di talk nella House di Bmw in via Verri con la moderazione dell’artista Mike Meiré. A prendere la parola sono stati il direttore del design Bmw Domegoj Dukec e gli artisti Claudia Rafael, Anna Deller-Yee e il duo di moda Botter. L’obiettivo è stato esplorare il futuro e come la tecnologia potrà plasmare la vita quotidiana. Fra i temi che sono stati affrontati quello della connessione, della digitalizzazione e della circolarità.