Design Week di Milano, prenotazioni in aumento dell’8% per gli arrivi in aereo

Le buone attese sulle presenze al Salone del Mobile, e più in generale a Milano per la settimana del Design che inizierà lunedì 17 aprile, sembrano ricevere ogni giorno una conferma aggiuntiva dagli operatori del turismo. Oggi anche l’agenzia di viaggi online eDreams ha diffuso i dati sulle prenotazioni per il capoluogo lombardo durante la Design Week e parla di una crescita dell’8% rispetto all’edizione dello scorso giugno del Salone.

Il 39% degli arrivi via cielo riguarda l’Italia, con un aumento del 24% rispetto al Salone del 2022 e con una prevalenza di prenotazioni da Napoli, seguita da Catania, Lamezia Terme e Bari. La maggior parte degli italiani (il 48%) soggiornerà in città tre o quattro giorni, mentre il 29% si fermerà invece per due giorni.



Se invece si guardano le prenotazioni dall’estero rilevate da eDreams, la maggior parte è stata fatta dagli spagnoli (21%), seguiti dai francesi (19%) e dai tedeschi (12%). Tra le città di provenienza dei viaggiatori dall’estero, al primo posto si posiziona Parigi (prima città di provenienza dei visitatori anche in assoluto), al secondo Barcellona e al terzo Madrid.

I francesi risultano inoltre i viaggiatori che intendono fermarsi a Milano per un soggiorno di durata maggiore della media: l’11% di loro resterà infatti sette o otto giorni, rispetto, ad esempio, al 4% dei visitatori portoghesi. È proprio dal Portogallo, tuttavia, che si registra l’aumento più deciso di prenotazioni per le date del Salone. Rispetto al 2022 le prenotazioni fatte dai portoghesi sono cresciute infatti del 90%, quelle dei francesi del 84% e quelle degli spagnoli del 10%.