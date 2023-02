Desigual: Settimana di quattro giorni con riduzione di stipendio del 6,5%

La casa di moda spagnola ha introdotto a fine 2022 la settimana lavorativa di quattro giorni (passando da 39,5 a 34 ore di lavoro settimanali) per i 500 lavoratori degli uffici centrali di Barcellona, esclusi i dipendenti dell'operation team e i commerciali. La settimana lavorativa è dal lunedì al giovedì, con l'opzione dello smart working per un giorno. C'è una riduzione salariale del 13%: l'azienda si fa carico della metà, e ciascun dipendente ha così una riduzione di stipendio del 6,5% per cento

