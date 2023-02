Destinati a innovare per dare un futuro alle nostre comunità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Italia è destinata a innovare. Il nostro è un Paese che non dispone di grandi risorse naturali: la sua vera ricchezza sono la cultura e i cervelli. Più che per altre realtà, l’innovazione rappresenta per noi la base di quella che Adam Smith definiva la “Ricchezza delle Nazioni”. Ciò significa stare sulla frontiera più avanzata della digitalizzazione e dell’automazione, ossia le tecnologie della quarta rivoluzione industriale, che stanno trasformando tutte le branche del sapere in un’ottica multidisciplinare, mentre la manifattura si confronta con l’avvento della fabbrica intelligente e l’impiego di nuovi materiali.

Per capacità e tradizione, l’Italia può e deve ambire a un ruolo di peso nella competizione internazionale. La nostra storia – dalle Repubbliche Marinare del Quattrocento al Miracolo Economico del secondo dopoguerra – dimostra che abbiamo tutti gli ingredienti per essere una potenza tecnologica e industriale nello scacchiere della competizione globale.

Loading...

Perché il Paese possa esprimere tutto il proprio potenziale, è necessario ripensare il nostro approccio all’innovazione. Dobbiamo realizzare un ecosistema aperto, in cui imprese, centri di ricerca e università condividano fino in fondo progetti e programmi. Per far questo, occorrono meccanismi di partnership pubblico-privata in grado di supplire alla storica debolezza del venture capital italiano, così da stimolare gli investimenti necessari a creare centri di competenza competitivi nelle nuove filiere internazionali della tecnologia.

La grande impresa qui gioca un ruolo fondamentale perché è capace di tradurre i propri risultati tecnologici e industriali nel progresso dell’intera società: sapere e occupazione qualificata, sviluppo delle competenze e delle filiere produttive dei territori. Si tratta, direbbe Adriano Olivetti, di offrire una visione di futuro alle nostre comunità.

Leonardo, da parte sua, è una componente essenziale del motore che alimenta il sistema della conoscenza e la spinta industriale del Paese. Perché interconnette il mondo della produzione con l’intera filiera dell’innovazione, dalle università e centri di ricerca alle tante piccole e medie imprese protagoniste dell’eccellenza tecnologica del made in Italy, contribuendo al 13% del valore aggiunto dell’intera industria ad alta intensità tecnologica nazionale.