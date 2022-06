Destinazione Cervia dove il benessere sa di sale e invita alla cura di sé

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Un tempio del benessere e della luce. Difficile descrivere in poche parole un luogo così sfaccettato e multifunzionale come la Darsena del Sale, a Cervia. Ma il binomio del wellness declinato in ogni sua forma – dal cibo all'intrattenimento, alla spa – e della luce che cambia dal mattino a notte fonda, e gioca tra le vetrate e i muri ancora gonfi di sale, è un buon inizio. Acqua e sale: tradizioni ancestrali, ricchezza, salute, lavoro di una comunità, storia. Il Magazzino del Sale in Darsena nasce a inizio del 1700, costruito con i mattoni rossi della Rocca di Cervia Vecchia, abbandonata alla fine del 1600 per ricostruire la città sulle rive del mare dov'è oggi, lontana dalle paludi malariche. Stivava fino a 100 quintali “dell'oro bianco” prodotto dalla vicina salina. Testimonianza di archeologia industriale rivisitata negli anni Ottanta dall'architetto Giancarlo De Carlo, con un progetto di recupero e trasformazione del Magazzino in museo navale, poi dimenticata come un bastione abbandonato fra la piazzale dei Salinari e il canale tra il Ponte mobile e il Ponte di Via Cavour, dove Cervia lambisce la confinante Milano Marittima. La rinascita, grazie a un bando europeo vinto dall'imprenditore Leopoldo Cavalli, ad di Visionnaire, su un progetto dell'architetto Fabrizio Fontana di Archlabo, ha visto l'intervento su un'area esterna di oltre 20mila metri quadrati, insieme ai tremila interni del Magazzino del Sale, con un investimento superiore ai 10 milioni di euro.

Un angolo della Sala dell'Acqua, lo spazio dedicato alla ristorazione più esclusiva, vicino al palco per i concerti.

Loading...

Un progetto che, nelle parole dell'architetto Fontana, è allo stesso tempo recupero storico e museo aperto, e un'evoluzione dell'antica cultura salinara. A questo proposito, vale la pena di spingersi a visitare la vicina salina, i cui mucchi di sale di un bianco abbacinante pare abbiano battezzato la città – acervus, latino per “cumuli” –, e il piccolo, documentatissimo Museo del Sale, a pochi passi, mantenuto vivo anche grazie a una vivace rete di volontari. Il risultato è un luogo multiforme, affascinante, godibile dall'alba al tramonto e in ogni stagione, dove i già ampi spazi sembrano moltiplicati dalle soluzioni architettoniche e alcuni elementi dell'intervento di De Carlo, che collegò tre piani di soppalchi con un reticolato di metallo e cemento, sono stati mantenuti e integrati. Come la scala di ferro allo stesso tempo sinuosa e imponente, che abbraccia l'angolo winery e mixology e porta alla Terrazza Darsena, al primo piano, dedicato a brunch e caffetteria. O la prospettiva particolarissima che si gode dalla Sala dell'Acqua, di fronte al palco per le esibizioni live, dove lo sguardo incontra un'altra scalinata che sembra portare sul ponte di una nave slanciata sull'Adriatico.

I mattoni del Settecento incontrano il metallo rosso, per un'estetica che mostra tutte le vite della Darsena.

Su tutto la luce, dicevamo. Quella diurna che entra dalle immense vetrate e gira con il passare delle ore modificando mood, atmosfera e modalità di vivere il luogo; quella iper-tecnologica, che “bagna” i vecchi muri e sfuma fino al soffitto, trasformando un'area solare nell'ambiente ideale per vivere la notte. E spazi fluidi, che vedono un grande equilibrio fra i pieni e i vuoti, dove occhieggiano pezzi storici progettati da Visionnaire. Seguendo il fil rouge della modernità che affonda in radici antiche, Visionnaire ha integrato la sua storia – il divano Mercury, riedizione del pezzo presentato nel 1961 alla prima edizione del Salone del Mobile di Milano; le coloratissime poltrone Pavone su progetto di Marc Ange, esposte per la prima volta ad Art Basel Miami 2019 – con la ricerca di tessuti e metalli per il doppio impiego indoor e outdoor, resistenti a un ambiente marino dove i muri trasudano ancora il sale che hanno respirato per decenni. Con qualunque illuminazione, cattura gli sguardi un rettangolo di vetro scuro incuneato all'ingresso, che corre a tutta altezza; il “diamante nero” della spa, che riassume il concetto del luogo: la salute passa dall'acqua. E dal sale.