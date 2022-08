Destinazione lago per un soggiorno rigenerante

I laghi divenuti celebri anche grazie alle fiction televisive come quello di Braies in Alto Adige o quelli altrettanti noti e frequentati da sempre dal turismo internazionale come il lago di Garda o il lago di Como non sono gli unici a poter catturare l'interesse di molti vacanzieri in cerca di una valida alternativa alla “solita” estate al mare. Sport, natura, storia, gastronomia e divertimento sono gli ingredienti di destinazioni non così conosciute e perfette per chi ama le attività all'aria aperta e (soprattutto) vuole staccare la spina lontano dalle spiagge troppo affollate e dal rischio di un volo cancellato.

