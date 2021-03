Destinazione Louvre: come avere il più grande museo del mondo (e i suoi capolavori) al polso

2' di lettura

Con i suoi 72.735 metriquadrati e le oltre 35.000 opere esposte nel cuore di Parigi, il Museo del Louvre è il più importante del mondo. Un palazzo imponente con la famosa piramide di vetro come ingresso, una porta ideale verso un mondo di meraviglie artistiche. Una delle quali (tranne la Gioconda) verrà riprodotta sul quadrante di un orologio assolutamente speciale: quale sarà il capolavoro prescelto al momento lo sa solo Vacheron Constantin. Infatti, come partner ufficiale del museo, la maison ginevrina ha deciso di dare il suo contributo all'asta online “Bid for the Louvre”, organizzata dal Louvre insieme alla casa d'aste Christie's in collaborazione con la francese Drout che si è tenuta dall'1 al 15 dicembre e che ha raggiunto i 2,3 milioni di euro. Una cifra che verrà destinata alle iniziative de Le Studio du Louvre, uno spazio di oltre mille metri quadrati all'interno del museo, che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione artistica e quella culturale per scolaresche, famiglie e persone in difficoltà.

Gli amori di Paride ed Elena di Jacques-Louis David.

Il lotto che aveva come protagonista il Les Cabinotiers destinato a diventare l'eccezionale modello su misura di Vacheron Constantin ha raccolto 280 mila euro. Christian Selmoni, Style and Heritage Director del brand spiega: “È un pezzo unico creato in collaborazione tra noi, il Louvre e il cliente finale: un masterpiece che non è un semplice orologio, ma un'experience, un viaggio indimenticabile tra Parigi e Ginevra. Chi si è aggiudicato il lotto potrà scegliere l'opera del museo, tra un dipinto o una scultura, da far riprodurre a mano in miniatura sul quadrante”. Al lavoro su questo pezzo ci sarà l'atelier Les Cabinotiers, la struttura del marchio che si occupa di quei modelli eccezionali su richiesta. Ma non prima che il cliente abbia compiuto un primo step che, ricorda Selmoni “prevede una visita privata del museo insieme a un esperto che lo guiderà e lo consiglierà nella decisione finale.

All'incanto dall'1 al 15 dicembre, il lotto con l'orologio su misura di Vacheron Constantin ha raccolto 280 mila euro. Nella foto una versione possibile con la riproduzione de Le Tre Grazie, scultura risalente al II secolo d.C.

Dopo questo passaggio, segue un contatto tra noi e il cliente per discutere quali dettagli dell'opera dovranno risaltare una volta adattata per inserirla sul quadrante. Chiarito ciò, il nostro maestro smaltatore è pronto a cominciare utilizzando, a seconda del soggetto, la tecnica della miniatura o della grisaille su smalto, due lavorazioni molto complesse”. Nel frattempo il vincitore dell'asta potrà indicare il materiale della cassa (40 mm il suo diametro) preferito tra platino, oro rosa o oro bianco e se personalizzarla. Se far realizzare qualche incisione particolare sul coperchio mobile che svela il sofisticato movimento meccanico a carica manuale di manifattura con 40 ore di riserva di carica, certificato con il Punzone di Ginevra, e di quale tipo di cinturino vorrà dotare l'orologio, scegliendo tra materiale, colore e cucitura, di cinturino vorrà dotare l'orologio. “Ci vorranno dai nove mesi a un anno per completarlo, soprattutto per il grande lavoro di decorazione del quadrante. Alla fine avrà un certificato di autenticità rilasciato da noi e dal Louvre dove, il giorno della chiusura, verrà consegnato al cliente che avrà tutto il museo solo per sé: sarà un momento incredibile”. Difficile immaginare il contrario…