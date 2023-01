Destinazione Madeira: fra surf, trekking, bike e un’inaspettata varietà gastronomica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Churchill era un habitué. Al Reid's Palace, l'hotel più iconico dell'isola, esiste ancora la sua suite, la scrivania su cui lavorava, l'angolo cucina deliziosamente retrò e gli azulejos nella monumentale stanza da bagno a ricordarci che - anche se in linea d'aria è più vicina Casablanca - siamo in Portogallo.

Madeira, appoggiata sulle onde dell'oceano Atlantico, è un paradiso sub-tropicale e caleidoscopico nella varietà delle sue forme. Rocce scoscese che affondano tra i flutti, spiagge sferzate dal vento per la gioia dei surfers, foreste fitte di biodiversità sulle montagne che dominano il cuore dell'isola. Funchal, la baia in cui si concentra l'attività di accoglienza, è un viaggio temporale che ti spedisce in pacifiche atmosfere anni Sessanta: proprio quegli anni in cui tutto sembrava destinato a un avvenire di pienezza e di successo.

In questo il Reid's ha una sua magia tutta particolare, con la terrazza stile coloniale che si sporge sul giardino ricco di 400 diverse specie botaniche e gli ampi saloni per la conversazione.

Vista panoramica del Reid’s Palace.

Madeira è da sempre meta privilegiata per coppie mature (ed agiate) che vi trascorrono anche mesi interi per godere del clima temperato. L'isola offre un'eterna primavera e il climate change non l'ha ancora colpita con i suoi eventi estremi. Da qualche anno però è decisamente cambiato il profilo turistico. Da paradiso per pensionati abbienti, Madeira si sta sempre più trasformando in polo di attrazione per bikers, amanti del trekking, camminatori e surfisti. Un'isola per gente attiva. Ma da ultimo si è scoperta anche un'inaspettata vena gastronomica. Qui si gusta il tonno migliore, oltre al tradizionale baccalà, e alcuni cuochi e appassionati hanno iniziato a riproporre antiche ricette isolane, ideali abbinamenti al vino locale, conosciuto in tutto il mondo proprio con il toponimo del luogo.

Sempre il Reid's, albergo della catena Belmond, organizza da qualche tempo un festival gastronomico, The art of flavours, che riunisce in una grande festa culinaria i più importanti cuochi portoghesi. Quest'anno si è tenuto a settembre (nel 2023 sarà a metà giugno): una coloratissima vetrina en plain air della cultura gastronomica locale “riletta” con le tecniche della cucina moderna. Chi predilige un tuffo nella tradizione deve invece incontrare Eugénia Piedade, arrampicandosi su per la montagna fino a raggiungere la piccola dimora di famiglia con vista mozzafiato sull'oceano. Eugénia non è una cuoca ma ha voluto condividere la passione per i cibi della memoria con gli ospiti dell'isola. Le ricette che propone - e che insegna nella minuscola cucina dell'antica casetta delle vacanze - sono quelle della nonna, spesso ormai cadute in disuso anche sull'isola.