Destinazione mare con Elba, Salento e Sardegna in pole position

Dall’Elba al Salento passando per la Sardegna. Oppure in Albania o ancora Spagna e Portogallo. L’estate è alle porte e già si cominciano a conoscere le località più “gettonate”. La destinazione preferita sarà quella marittima. Oppure, se non sarà posto di mare, quantomeno ci dovrà essere un lago. Perché dopo la pandemia e le restrizioni, si è ripreso a viaggiare. E quindi è partita la routine di chi va alla ricerca di località e alloggi. Proprio partendo da questa ricerca Airbnb ha stilato una classifica con mete preferite sia in Italia sia all’estero, e messo in evidenza tendenze, località ma anche soluzioni richieste.

Valige già pronte per 300 milioni di persone

Questa estate saranno oltre 300 milioni le persone che viaggeranno con Airbnb, mentre per quest'estate gli ospiti hanno già pianificato soggiorni in più di 72.000 località. Tra i criteri di scelta degli ospiti, dopo tre anni di limitazioni su viaggi e spostamenti, spiccano la possibilità di entrare in contatto con le persone e di vivere esperienze autentiche. «Secondo un recente sondaggio infatti, più del 60% degli intervistati - secondo quanto sostengono dal gruppo - ha affermato che soggiornare con Airbnb permette loro di conoscere più da vicino la cultura locale rispetto al soggiorno in un hotel o in un resort». Non solo: «Costruire connessioni positive e creare legami autentici - argomentano da Airbnb -rappresentano quindi una forte discriminante, tanto che dalla fondazione di Airbnb più di 14 milioni di viaggiatori sono tornati a soggiornare dallo stesso host».

Airbnb da quel lontanto 2007 quando venne fondata a San Francisco oggi conta 4 milioni di host che hanno accolto e fatto sentire a casa oltre 900 milioni di ospiti. Gli host Airbnb condividono sia i propri immobili, sia le proprie passioni e, insieme ai loro ospiti e alle comunità locali, sono la chiave per il turismo autentico, inclusivo e sostenibile che la piattaforma promuove

Mare in pole position

A sentire gli esperti di Airbnb viene fuori che le vacanze saranno principalmente al mare per gli ospiti che optano per un soggiorno all'estero, privilegiando mete vicine. Due Paesi europei dominano la classifica. Si tratta dell'Albania, che si aggiudica il podio e altre due posizioni, e la Spagna, con ben quattro destinazioni, di cui tre sulle isole. Nello scenario nazionale, invece, il panorama è più variegato e spazia da mete marittime alle città d’arte, passando da località montane sino a piccoli paesi affacciati sul lago. Si passa da Portoferraio, Isola d'Elba, in Toscana al Salento, Puglia, per continuare con Carloforte in Sardegna. E poi Napoli, l’isola del Giglio, Roma. Nell’elenco delle destinazioni anche Tarvisio, Gallipoli, Montan e Annone di Brianza.