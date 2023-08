Detenuta muore di fame nel carcere di Torino. L’avvocato: voleva vedere la figlia. Un’altra donna suicida

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Voleva vedere la figlia. E basta. Non diceva altro». Questo, secondo quanto si apprende da fonti informate, era il comportamento di Susan J, la 43enne di origini nigeriane morta la scorsa notte nel carcere delle Vallette dopo avere rifiutato acqua, cibo e medicine per settimane.

La donna era rinchiusa in un settore speciale della sezione femminile, dotato di quattro celle, riservato alle recluse con problemi psichiatrici o comportamentali. Non si tratta della vera e propria Atsm (articolazione per la salute mentale), che è nel padiglione maschile per i detenuti uomini. E’ comunque previsto il regolare passaggio di medici e un sistema di videosorveglianza h24, di cui si occupa il personale di polizia penitenziaria.

Sulla possibilità di intervenire per salvare i detenuti in sciopero della fame la situazione «non è del tutto chiara». È quanto afferma, in merito al caso della donna morta nel carcere delle Vallette dopo avere rifiutato cibo e acqua per settimane, l’avvocato Gianluca Vitale, uno dei legali del processo agli anarchici delle Fai-Fri che, a Torino, vedeva imputato Alfredo Cospito .

«La Corte europea per i diritti dell’Uomo - spiega - afferma che l’alimentazione forzata, se il detenuto ha dichiarato espressamente di non volerla, potrebbe addirittura essere considerata un trattamento inumano e degradante. Credo che sia giusto: così come esiste la libertà di cura, esiste anche la libertà di non curarsi. Però c’è anche chi sostiene che sia praticabile nella forma del trattamento sanitario obbligatorio, per quanto solo in presenza di patologie di natura psichiatrica».

Cospito, per protesta contro il regime di 41 bis, ha sostenuto uno sciopero della fame per circa 180 giorni, ma a differenza della donna morta la scorsa notte assumeva liquidi e accettava l’assistenza sanitaria.