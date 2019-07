Detenuti oltre quota 60mila: carceri nelle ex-caserme

3' di lettura

Cresce a un ritmo di 2mila l’anno il numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane che sta per raggiungere quota 61mila, con un divario di 10mila posti rispetto alla capienza attuale degli istituti.Non è un problema nuovo -come si vede dal grafico a destra - ma questa volta per contrastare il sovraffollamento il Governo gialloverde, più che sulla possibilità di scontare la pena al di fuori delle mura carcerarie, ha deciso di puntare sull’ampliamento degli istituti esistenti o sulla realizzazione di nuovi. Anche attraverso la trasformazione di ex caserme dismesse.

Sulla base della strategia disegnata alla fine dello scorso anno dal Dl semplificazioni (il 135/2018) e incentrata sul coinvolgimento del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) il ministero della Giustizia ha quindi cominciato a individuare e acquisire i primi immobili.

Ma i tempi non saranno brevi: in alcuni casi si tratta infatti di fabbricati abbandonati da tempo (si vedano le foto) che vanno ripuliti e comunque “ripensati” per rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di sicurezza richiesti dagli edifici penitenziari. La progettazione va ancora avviata o è in fase preliminare, dopodiché andranno affidati gli appalti e realizzati i lavori.

La ex caserma Cesare Battisti di Bagnoli. Il protocollo è stato siglato il 13 giugno scorso

L’emergenza

Da dicembre 2015 il numero dei detenuti è continuamente cresciuto, passando da 52,164 a 60.476 (8.312 in più), mentre la capienza degli istituti è aumentata solo di 936 posti (da 49.592 a 50. 528). «Ma nella realtà, a causa degli ordinari lavori di manutenzione, ci sono circa 3mila posti in meno rispetto a quelli rilevati», dice il garante dei detenuti, Mauro Palma.

Nel 2013, il sovraffollamento (con picchi più elevati degli attuali) costò all’Italia la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per contrastarlo, furono varati provvedimenti (fra cui il Dl 146/2013, cosiddetto “svuotacarceri”) che riducevano le presenze facendo leva sull’ampliamento delle misure alternative e dei benefici penitenziari.