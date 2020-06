Detenuti: troppo poche 24 ore per i reclami contro i permessi premio Ribadita la contrarietà alla Carta, a 24 anni dalla prima decisione con la quale la Consulta chiedeva un rimedio in tempi brevi di Patrizia Maciocchi

Ribadita la contrarietà alla Carta, a 24 anni dalla prima decisione con la quale la Consulta chiedeva un rimedio in tempi brevi

Il termine troppo breve di 24 ore, concesso al detenuto per proporre reclamo contro il no al permesso premio, viola il diritto di difesa e la stessa funzione rieducativa della pena. Il tempo da riconoscere è invece di 15 giorni, come previsto dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario, per il reclamo giurisdizionale contro le decisioni delle autorità penitenziarie.

A 24 anni di distanza la Consulta (sentenza 113) torna a chiedere al legislatore di rimediare ad un vulnus alla Carta, rispetto ad un istituto, come quello dei premessi premio, introdotti dalla legge Gozzini, e già riconosciuto dal giudice delle leggi, nel 1996, come cruciale ai fini del trattamento (sentenza 235). La Consulta dichiara dunque incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario (articolo 30-ter, comma 7, della legge 354/1975) per la parte in cui fissa in 24 ore, anziché in 15 giorni, il tempo per contestare il provvedimento sul permesso premio. Una “scadenza” uguale a quella concesso per i permessi per “necessità”.

I permessi per necessità e i permessi premio

La Consulta torna ad affermare l’irragionevolezza di equiparare, ai fini dei termini, due istituti del tutto diversi. Nel permesso per necessità, chiesto ad esempio per la malattia o la morte di un congiunto, la brevità del tempo a disposizione si giustifica con l’urgenza. In più l’istituto non è

connaturato all’ esecuzione della pena, potendo essere concesso anche prima del passaggio in giudicato della sentenza. Diverso il caso del permesso premio, funzionale al graduale reinserimento sociale del condannato. Il tempo strettissimo riconosciuto per il reclamo, rende difficile per il detenuto trovare così in fretta l’assistenza tecnica di un difensore, come per quest’ultimo approntare un reclamo efficace. Da qui la violazione del diritto di difesa.