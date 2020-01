Determinazione imposta di bollo, ritardi e omessi versamenti

(Sintesi Visiva)

Quando i dati delle fatture non consentono la determinazione dell'imposta dovuta si applicano le disposizioni del Dpr 642/1972 (sanzione dal 100 al 500 per cento e solidarietà del cessionario/committente, disinnescabile mediante regolarizzazione nei 15 giorni). Diversamente, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento (eventualmente integrato mediante procedura automatizzata) il contribuente riceve una comunicazione con cui viene chiesto il pagamento del dovuto, maggiorato della sanzione del 30 per cento ridotta a un terzo (quindi 10 per cento), proprio come avviene con gli avvisi bonari. Il mancato pagamento, anche parziale, nei trenta giorni comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma. Quando l'imposta annua non supera i 1.000 euro i versamenti possono essere assolti semestralmente (16 giugno e 16 dicembre). Non è però chiaro se debba farsi riferimento all'imposta dell'anno precedente e come vada calcolata l'imposta da pagare vista la scadenza dei versamenti.