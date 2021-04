Detersione, il segreto per una pelle luminosa e compatta

4' di lettura

Una volta, per la pulizia del viso, si usava la saponetta, le donne più ricercate sceglievano quella di Marsiglia, ma il rischio era di ritrovarsi con una pelle arida e secca, soprattutto per chi aveva una cute sensibile. Poi è arrivato il latte detergente, un'emulsione fluida e delicata, ma non sufficiente per una vera e propria pulizia del viso. Lo step successivo sono state le acque micellari, che hanno rivoluzionato il mondo degli struccanti, caratterizzate da estrema delicatezza, gradevolezza ed efficacia. Da qualche anno la pulizia del viso è diventata più articolata e personalizzata, poiché è alla base per avere una pelle sana e luminosa. Ogni donna, per liberare la pelle da smog e agenti esterni, dovrebbe eseguire una pulizia mirata al suo tipo di pelle, meglio se supportata da una facial cleansing brush.

Una pulizia su misura

«Una corretta detersione non è così semplice. Esiste una correlazione netta tra detersione, tipo di pelle e problematiche cutanee, per questo bisogna scegliere detergenti mirati - spiega Giancarlo Rossello, naturopata ed estetista a Savona -. Per le pelli delicate e problematiche sono indicati detergenti con pochi ingredienti, meglio un latte detergente a base di amamelide, rusco e bisabololo. Il risciacquo va fatto con abbondante acqua tiepida, con la successiva applicazione di un tonico, da picchiettare sulla pelle, evitando ogni tipo di sfregamento. Per aiutare la pelle mista/impura a ritrovare equilibrio e un aspetto più uniforme, sono perfetti i detergenti in gel a base di bardana, tea tree, achillea, che svolgono un'azione sebo-normalizzante, liberando in profondità i pori ostruiti e dilatati. In presenza di pelle disidratata/secca meglio usare un latte detergente formulato con sostanze idratanti come l'aloe o l'olio di argan ad azione trofica, anche in questo caso il risciacquo va fatto con abbondante acqua tiepida evitando gli sfregamenti».

Il contorno occhi

È la zona più delicata del viso. Caratterizzata da una cute più sottile, il suo spessore oscilla tra gli 0,05 e 0,1 millimetri, con una limitata presenza di ghiandole sebacee e sudorifere e più soggetta a invecchiamento precoce perciò la detersione deve seguire delle regole precise . «In caso di pelle sensibile, secca e problematica, è consigliabile specie al mattino utilizzare un latte detergente ad azione delicata e idratante, da massaggiare con movimenti circolari, interno verso l'esterno – continua Rossello -. Alla sera è preferibile un'acqua micellare o un olio bifasico che aiuterà a rimuovere al meglio i residui di make up e le impurità. In presenza di pelli acneiche/impure o miste, meglio usare sia mattino sia alla sera con un'acqua micellare, che preserva al meglio l'equilibrio epidermico. Non bisogna dimenticare di applicare sempre un prodotto specifico, sia in gel che in crema, da applicare dopo la detersione, con leggeri tocchi che partono dalla zona dell'interno occhi verso l'esterno, per favorire il drenaggio dei liquidi e contrastare la comparsa di borse e occhiaie».

In Istituto

La pulizia del viso, nel campo dell'estetica, è un trattamento basic che serve a rimuovere impurità, cellule morte e punti neri. In realtà non è un semplice trattamento di bellezza, ma uno step fondamentale per la salute e la radiosità della pelle. In tema di luminosità, sempre più richiesta perché dona un aspetto più giovane, la ricerca Becos ha messo a punto il trattamento “White Prisma”, in grado di agire in modo mirato sulle macchie cutanee, assicurando una cute più omogenea, luminosa e uniforme. Il trattamento è composto da 3 step: il primo è la preparazione per detergere, rinnovare e tonificare viso, collo e dècolleté, seguita dall'applicazione del White Prisma Peeling per un'azione mirata sulle macchie. Il secondo step è un siero uniformante veicolato con la tecnologia Electrophoretic Flow System, seguito da una polvere antimacchia da massaggiare su ogni singola macchia e l'applicazione di una maschera illuminante. L'ultimo step é la stesura di una crema uniformante spf30 per illuminare e proteggere il viso dai raggi UV.

Le novità detergenti

La bellezza coreana è molto attenta alla pulizia del viso, eseguendo un vero proprio rituale di 10 step. L'ultimo prodotto proposto da Miin Cosmetics, il distributore multi marca della Kbeauty, è Silky Bright Enzyme Powder Facial Wash di Osèque, un detergente enzimatico ipoallergenico in polvere, adatto a tutti i tipi di pelle che rimuove le cellule morte senza irritare. Marina Mazzolari, super esperta beauty, figlia del founder delle Profumerie Mazzolari, indirizzo cult tra le milanesi, ha messo a punto una linea beauty. Tra i prodotti per la detersione del viso troviamo: Caresse by Marina Mazzolari, un olio struccante dal tocco setoso che si trasforma in un'emulsione lattea al contatto con l'acqua; e Dark shadow, una maschera a base di carbone vegetale microporoso e acido salicilico, per illuminare e rinnovare la pelle. Formule semplici e naturali? Visae Essentiel, brand di Savona, propone il Latte di bellezza all'Aloe Vera, un latte detergente a risciacquo, adatto a tutti i tipi di pelle. Fedele alla missione di usare solo ingredienti naturali anche Dolomia con la Mousse Detergente Idratante, arricchita dall'acqua delle Dolomiti, una spuma delicata che in un solo gesto asporta le impurità e Caudalie con la nuova linea Vinoclean, una gamma di detergenti clean & eco-responsabili, tra cui l'Eau Micellaire Démaquillante e la Mousse Nettoyante Fleur de Vigne.