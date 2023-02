Detersivi, medicine, elettrodomestici: ecco i prezzi che aumentano a prescindere dall’inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

A gennaio il motore dell’inflazione ha girato a ritmi meno sostenuti, ma le eccezioni non sono mancate. Se infatti, come ha rilevato l’Istat, i prezzi hanno rallentato la loro corsa in maniera netta, con un’inflazione che è scesa a +10% su base annua (da +11,6% nel mese precedente), «restano diffuse» - per dirla con le parole dell’ente statistico - tensioni sui prezzi di consumo di diverse categorie di prodotti, quali gli alimentari lavorati (succhi di frutta, insaccati e prodotti surgelati), gli altri beni (durevoli e non durevoli; dalle auto agli elettrodomestici, ai detergenti per la pulizia della casa, ai prodotti per la cura della persona, ai medicinali) e i servizi dell’abitazione, che contribuiscono alla lieve accelerazione della componente di fondo (ossia quella calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e quelli energetici).

Accelerano i prezzi dei beni non durevoli

Accelerano i prezzi dei Beni non durevoli (da +6,1% a +6,7%; +0,7% il congiunturale) a causa di aumenti generalizzati in quasi tutti i prodotti che compongono l'aggregato: Fornitura acqua (da +3,5% a +4,4%; +1,7% da dicembre), Beni non durevoli per la casa (da +14,1% a +14,6%; +0,3% rispetto al mese precedente), Prodotti farmaceutici (da una variazione tendenziale nulla di dicembre a +0,7%; +0,7% il congiunturale), Altri prodotti

medicali (i cui prezzi invertono la tendenza da -3,7% a +0,3%; +1,1% su base mensile), Attrezzature ed apparecchi terapeutici (da +0,5% a +1,0%; +0,4% da dicembre) e Animali domestici e relativi prodotti (da +12,0% a +13,5%; +1,4% la variazione congiunturale).

... e quelli durevoli

Anche i Beni durevoli risultano in accelerazione (da +6,4% a +6,8%; +1,1% rispetto al mese precedente) a causa dei prezzi dei Grandi apparecchi domestici elettrici e non (da +10,5% a +11,2%; +1,4% da dicembre), di quelli degli Apparecchi per il trattamento dell'informazione (da +3,2% a +4,7%; +4,7% sul mese) e degli Apparecchi elettrici per la cura della persona (da +8,6% a +14,3%; +3,8% il congiunturale), mentre i prezzi degli

Apparecchi telefonici e telefax registrano una flessione meno marcata (da -5,9% a -2,2%; +3,5% rispetto al mese precedente).

Aumento per i servizi relativi all’abitazione

Per quanto riguarda i servizi, accelerano i prezzi dei servizi relativi all’abitazione (da +2,1% a +3,2%; +1,6% rispetto al mese precedente) per effetto dei prezzi dei Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa (da +2,5% a +6,8%; +6,0% il congiunturale) e di quelli della Raccolta acque di scarico (da +2,6% a +3,7%; +1,8% da dicembre).