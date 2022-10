Detox e thalasso all’Adler Spa Resort Sicilia con proposte dedicate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Detox & Thalasso, weekend di coppia o un momento da regalarsi da soli: sono le proposte autunnali dell’Adler Spa Resort Sicilia, l’eco-resort aperto a luglio a Siculiana, in provincia di Agrigento. I pacchetti sono focalizzati sul benessere naturale, comprendono attività outdoor alla scoperta “dolce” del territorio, yoga e sono pensate per esigenze diverse: per chi desidera rigenerare l'organismo e rinforzare le difese immunitarie, per chi ricerca un momento magico di coppia e per chi vuole regalarsi del tempo prezioso tutto per sé.

Con le sue temperature miti e piacevoli, la luce tipica della stagione, i colori cangianti e la quiete che porta con sé, l'autunno in Sicilia è un buon periodo per regalarsi una vacanza wellness e per esplorare in modo slow il territorio. L’Adler offre un ambiente in cui rilassare e rigenerare mente e corpo prima della stagione invernale e sperimentare i benefici della talassoterapia; inoltre, grazie alla particolare posizione limitrofa alla Riserva Naturale di Torre Salsa, l'eco- resort consente un rapporto diretto e totale con un paesaggio dove la terra incontra il mare, divenendo punto di partenza strategico per esplorare la bellezza della natura locale, a piedi, in bicicletta o in e-bike.

La struttura, che chiuderà l'11 dicembre, mette a disposizione molteplici pacchetti autunnali: 4 giorni Detox & Thalasso per depurare l'organismo e ricaricare le energie, rinforzando al contempo le difese immunitarie; Time for me per chi viaggia da solo e vuole regalarsi un soggiorno speciale; o il romantico Weekend di coppia all’insegna del relax. Tutti - oltre che con diversi trattamenti dedicati - anche con accesso al mondo Aquae: piscina riscaldata salina coperta e scoperta, piscina sportiva semi-olimpica di 25 metri, vasca thalasso panoramica riscaldata, sauna finlandese e bio sauna panoramiche, bagno al vapore.

Situato in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa e con accesso alla spiaggia a circa 300 metri, il resort è dotato di 90 camere - divise in 74 junior suite e 16 family suite - tutte con terrazzo privato costruite e arredate con materiali naturali. Con ampio Centro Wellness & Spa (3.200 mq tra piscine, saune e aree relax), propone una vasta scelta di programmi Spa come la talassoterapia e le applicazioni vulcaniche. La cucina di ispirazione mediterranea valorizza gli ingredienti locali, reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet. Completa l'offerta un variegato programma di proposte outdoor e indoor.