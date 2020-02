Detrazione forfettaria sull’affitto? Ok anche se si paga in contanti Il nuovo obbligo di tracciabilità non riguarda il bonus riconosciuto agli inquilini a basso reddito che usano la casa come abitazione principale di Giovanni Petruzzellis

2' di lettura

Il quesito. La detrazione forfettaria per canoni di locazione spetta anche se il pagamento viene fatto in contanti, oppure solo se si utilizzano mezzi tracciabili come, per esempio, il bonifico bancario?

G.M. - Lucca

La risposta. Dal 1° gennaio 2020 la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986), e in altre disposizioni normative, spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Il riferimento è ai soli oneri che danno diritto alla detrazione dall’imposta «nella misura del 19 per cento», con conseguente esclusione di tutte le altre spese per le quali la detrazione spetta con percentuali o criteri di computo differenti.

Di conseguenza, l’obbligo di tracciabilità deve ritenersi escluso per la detrazione fiscale forfettaria riconosciuta ai titolari di contratti d’affitto di immobili adibiti ad abitazione principale (agevolazione che è disciplinata all’articolo 16 del Tuir).

Tali detrazioni, infatti, non spettano nella misura del 19% degli oneri sostenuti, ma sono determinate in misura fissa in funzione della tipologia di contratto e delle caratteristiche dell’affittuario (ad esempio, 300 euro 300, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; ma ci sono maggiorazioni per giovani, lavoratori fuori sede e contratti a canone concordato).