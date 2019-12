Detrazione resta piena per le spese sanitarie

(© Zoonar.com/Erwin Wodicka)

Le detrazioni dal 2020 spetteranno solo a chi ha un reddito fino a 120mila euro. Sopra questa cifra, l'agevolazione si riduce fino ad esaurirsi a quota 240mila euro Resta la detrazione per le spese sanitarie a prescindere dal reddito. Per le spese veterinarie dall'imposta lorda si detrarrà un importo del 22% fino a 500 euro per la parte che eccede 129,11 euro.