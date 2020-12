Detrazione, sconto in fattura e cessione credito: tre strade per il Superbonus

In questo modo, supportano il cliente o l’amministratore di condominio nelle varie fasi del processo garantendo l’assistenza anche sul trasferimento del credito d'imposta maturato dal cassetto fiscale del cliente. In questo modello inoltre alcune aziende o imprese offrono, incluse nelle loro prestazioni, anche coperture assicurative in caso di controlli o evidenze da parte degli enti preposti in ambito fiscale.



Facciamo due esempi concreti.



1) Nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110%), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Dunque, per il contribuente si tratta di un intervento effettuato a costo zero. Ma attenzione: il contribuente stesso inizialmente dovrà farsi carico delle prime consulenze, dello studio di fattibilità e del progetto, che vanno pagati quasi sempre a parte (si potranno poi detrarre in cinque anni), a meno che il professionista non accetti la cessione del credito o lo sconto in fattura.



2) Nel caso invece il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. In sostanza, se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente invece potrà far valere in sede di dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.



La cessione del credito

Con il meccanismo della cessione del credito, il contribuente paga la fattura al fornitore ma poi “trasforma” la detrazione in credito cedendola a un terzo, che può essere anche un intermediario finanziario, un’assicurazione o una banca. Scegliere questa strada comporta ovviamente un impegno economico pari all’attualizzazione imposta dall’acquirente. Inoltre, vanno considerate le spese del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica, i cui oneri sono comunque detraibili (e, come tali, possono rientrare nel complessivo importo oggetto di cessione).