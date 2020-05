Detrazioni e sconti fiscali per mascherine e donazioni alla Protezione civile

Adempimenti e procedimenti sospesi

Slitta al 30 giugno 2020 la dead line per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica Iva (Lipe) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020. “Differita” dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori relativa all’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati, utile al calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Rimandata sempre al 30 giugno anche la scadenza fissata sia per il controllo periodico del repertorio dei notai sia per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti. Data che vale anche per la dichiarazione presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto.

Via libera alla conciliazione a distanza

Per l’Agenzia è non solo possibile ma “consigliabile” concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante l’emergenza sanitaria. Un distanziamento sociale che consente di evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. Le indicazioni da seguire sono quelle già dettate, sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, con la Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Lo strumento utile, per depositare l’accordo di conciliazione, è il sistema informativo della giustizia tributaria. Per quanto riguarda i tempi il deposito deve arrivare non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza.

I procedimenti di adesione

Chiariti tempi e modi anche per le istanze di accertamento con adesione presentate dopo la notifica dell’avviso di accertamento. L’Agenzia precisa che si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista originariamente dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Non manca l’esempio pratico: per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

I misuratori fiscali e l’autocertificazione

C’è tempo fino al 30 giugno anche per gli adempimenti legati alle verifiche periodiche dei misuratori fiscali con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo al 31 maggio. Possibile anche l’autocertificazione. Nel periodo dell’emergenza, infatti, i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici normalmente effettuati dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali, potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici. L’autocertificazione va mandata via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate. Maggiore elasticità anche per le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche. In caso di scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, si potranno inviare entro 90 giorni dopo la dichiarazione di fine emergenza. Stesso termine è fissato per la validità delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

L’area dedicata alle informazioni per l’Emergenza

Per una lettura chiarificatrice dei decreti dettati sull’onda per fronteggiare la pandemia è possibile consultare il sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento.