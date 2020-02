Detrazioni fiscali, l’obbligo di pagamenti tracciabili parte il 1° aprile Arriva alla Camera il correttivo al Dl Milleproroghe che salva le spese in contanti dal 1° gennaio scorso al 31 marzo 2020 per ottenere le detrazioni nel 730 del prossimo anno di Marco Mobili e Giovanni Parente

Arriva la moratoria di tre mesi per i bonus fiscali non tracciati. Il Governo presenta alla Camera l’emendamento al decreto Milleproroghe che fa salve le spese effettuate in contanti dal 1° gennaio scorso al 31 marzo 2020 da quei contribuenti che non hanno rispettato l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (assegni bancari o postali, carte di credito o bancomat). Il rischio per questi soggetti era quello di non vedersi riconoscere gli sconti fiscali nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) del 2021. Il correttivo sarà depositato ora nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera per essere votato nei prossimi giorni.

Le spese interessate

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per ottenere la detrazione di imposta del 19% in dichiarazione riguarda le spese mediche (ad eccezione di quelle in convenzione) , quelle per l’iscrizione dei ragazzi per le attività sportive, gli affitti per gli studenti fuori sede, quelle per istruzione secondaria e universitaria, quelle funebri o per le badanti.

Il differimento di tre mesi è stato voluto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri (Pd), per venire incontro alle richieste della Consulta dei Caf preoccupata dell’entrata in vigore del nuovo obbligo senza la necessaria informazione e preparazione di contribuenti e strutture.

Le spese sanitarie escluse

Restano comunque espressamente escluse dalla stretta sui pagamenti in contanti le «spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».



Le modalità di pagamento

Quindi, una volta approvato l’emendamento ed entrata in vigore la legge di conversione, dal 1° aprile 2020 bisognerà pagare le spese interessate dalla stretta sul contante con «versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». In pratica, saranno considerati validi anche i pagamenti con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.