Detto e contraddetto: le parole scritte sull’acqua del Mose

di Nicoletta Cottone

Detto e contraddetto: il Mose e le parole scritte sull’acqua

Parole, parole, parole. Tante parole sono state pronunciate sulla fabbrica infinita del Mose, a partire dalle fasi di progettazione fino a oggi.Dopo trent'anni che si parla del Mose per la difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte, il progetto è ancora in itinere. Leader politici e amministratori: ognuno ha detto la sua nel corso degli anni su quest'opera incompiuta costata quasi 5,5 miliardi. Che non è ancora stata in grado di difendere Venezia dall'acqua alta che martedì 12 novembre, con 187 centimetri, ha sommerso ampie zone della città lagunare, a partire dalla Basilica di San Marco. La consegna, spostata più volte in avanti, è prevista nel 2021. Ecco le dichiarazioni che si sono inseguite nel tempo su questa discussa opera.



Romano Prodi - 10 marzo 2015

«Singolare che invece di prendersela con chi si è lasciato corrompere

e ha speculato sul Mose, si attacchi chi ha consentito che un'opera fondamentale andasse avanti».

Massimo Cacciari - 13 novembre 2019

«Sono stato lasciato solo e avevo fatto presente a Prodi che sebbene il Mose fosse ad altissima tecnologia era però criticissimo».

Antonio Di Pietro - 23 novembre 2006

«La decisione del Comitatone sulla prosecuzione dei lavori era l’unica soluzione possibile per la salvaguardia di Venezia».

Corrado Passera - 10 maggio 2012

«Se ci chiediamo quanto sia il beneficio del Mose a Venezia per l'Italia

e per il mondo possiamo rispondere che è molto superiore a quanto

ci costa completarlo».