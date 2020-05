Detto e contraddetto: il patentino d’immunità della discordia Discussione accesa sul certificato ventilato da due governatori, quello sardo Christian Solinas e quello siculo Nello Musumeci, per il via libera allo spostamento fra regioni dal 3 giugno di Nicoletta Cottone

Detto e contraddetto: lo scontro sul passaporto sanitario

Discussione accesa sul certificato ventilato da due governatori, quello sardo Christian Solinas e quello siculo Nello Musumeci, per il via libera allo spostamento fra regioni dal 3 giugno

Il patentino della discordia. É il certificato di immunità ventilato da due governatori, quello sardo Christian Solinas e quello siculo Nello Musumeci, per il via libera allo spostamento fra regioni dal 3 giugno. Sostenuto anche dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Un patentino che per Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, è incostituzionale. Per alcuni esperti non esiste ancora e per altri è fonte di un business miliardario. Ecco le dichiarazioni degli ultimi giorni sulla battaglia del patentino per gli spostamenti fra le regioni del Paese.

Santelli: la Calabria è aperta

«I numeri sono stati veramente ridotti, anche nei ritorni, e questo ci consente di dire: superiamo la paura, la Calabria è aperta. Dobbiamo cercare di utilizzare quest’estate nel senso positivo del termine. Tutti insieme, noi Calabria e noi calabresi abbiamo fatto sforzi enormi per mantenere integra la nostra regione»

Jole Santelli, governatrice Calabria - 29 maggio 2020

Boccia: si riparte insieme

«Faremo valutazioni in maniera rigorosa e laica. Ma se tutte le regioni ripartono, ripartono senza distinzioni. La distinzione tra cittadini di una città rispetto all’altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo».

Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali - 28 maggio 2020

Sala: «Patente di immunità chiesta ai milanesi? Ce ne ricorderemo»

«Alcuni presidenti di Regione dicono che per i milanesi ci vuole una patente d’immunità? Io però, e parlo da cittadino più che da primo cittadino, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò».

Beppe Sala, sindaco di Milano - 28 maggio 2020

Solinas: Sala taccia dopo i famigerati aperitivi

«Sala in materia di coronavirus dovrebbe usare la decenza del silenzio, dopo i suoi famigerati aperitivi pubblici in piena epidemia».

Christian Solinas, governatore della Sardegna - 28 maggio 2020