Detto e contraddetto: la politica sulla prescrizione Battaglia aperta sulla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2020, con la maggioranza divisa e l’opposizione sulle barricate di Nicoletta Cottone

Il M5s non ha intenzione di retrocedere sulla riforma che sospende sine die la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, ma sono forti le frizioni nella maggioranza e nelle file dell’opposizione. E sul disegno di legge presentato dal Pd per modificare la norma, potrebbe giungere in Parlamento un consenso trasversale. É battaglia aperta sulla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2020, con la maggioranza divisa e l’opposizione sulle barricate. Ecco le dichiarazioni della politica sul controverso tema.

Luigi Di Maio - 1° gennaio 2020

«In vigore la norma che toglie finalmente la prescrizione. Abbiamo sempre detto che i furbetti non dovevano perdere tempo per farla franca».

Alfonso Bonafede - 1° gennaio 2020

«Sono molto orgoglioso del fatto che la prescrizione così come siamo stati abituati a conoscerla, non esiste più, almeno per quanto riguarda la fase successiva alla sentenza di primo grado».

Matteo Salvini - 23 dicembre 2019

«Ho visto che l'Unione camere penali ha lanciato un referendum per fermare questa follia. Noi ci saremo».

Giuseppe Conte - 13 dicembre 2019

«La norma sulla prescrizione è assolutamente compatibile con la Costituzione, evitiamo che il processo possa estinguersi».