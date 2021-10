Lo scontro a fuoco sul catasto fra Draghi, Salvini e Tremonti

5' di lettura

Giulio Tremonti è tranchant: «La revisione del catasto mi sembra un suicidio politico». Per l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze di quattro governi Berlusconi «tutti gli interventi sugli immobili vanno a colpire non un investimento, ma la memoria storica dell’Italia». La delega alla riforma del catasto introdotta nella riforma fiscale approvata dal Consiglio dei ministri, accende gli animi, fa discutere, polemizzare, litigare. All’interno del governo e all’opposizione. Con il leader leghista Matteo Salvini che attacca, ma attenua i toni e il premier Maerio Draghi che ribadisce che «non c’è patrimoniale». In campo sono scesi leader e ministri per dire la loro, difendere o attaccare la misura. Con commenti rassicuranti o inquietanti. Insomma giornate ad alta tensione nelle quali Draghi non arretra e procede nell’applicazione del suo cronoprogramma di riforme («Non turbiamo la ripresa con attacchi fiscali»). In “detto & contraddetto” ecco le opinioni di leader, ministri ed ex ministri a confronto.

Salvini e la patrimoniale nascosta

Per Matteo Salvini la riforma del catasto è «una patrimoniale nascosta». Parlando ai cronisti appena fuori dal Senato dice: «Contiamo che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale».

«Io non firmo un assegno in bianco: nella delega fiscale c’è sostanzialmente una patrimoniale su un bene già tassato e ipertassato, la casa italiana».

Draghi: questo governo non aumenta le tasse

Il premier Mario Draghi a stretto giro risponde dal vertice Ue-Balcani occidentali da Brdo, in Slovenia, e tira dritto sulla sua roadmap: «Non è una patrimoniale». E ribadisce: «Questo governo non tassa, non tocca le case degli italiani. L’ho detto fin dall'inizio: questo governo non aumenta le tasse». Già al termine del Cdm il premier aveva contestato l'idea che dalla revisione dei valori catastali si passi (automaticamente) a un prelievo sulla casa. E ha chiarito che ognuno «continuerà a pagare esattamente quanto pagato oggi, di eventuali decisioni se ne parlerà nel 2026». Ed ha anche aggiunto0: «Non turbiamo la ripresa con attacchi fiscali».

«La riforma del catasto non è una patrimoniale. Perché nascondersi dietro l’opacità e calcolare le tasse in base a numeri che non hanno senso? Non è meglio essere trasparenti?».