Detto e contraddetto, il salario minimo della discordia: opinioni a confronto

Bocciato il salario minimo, via libera alla contrattazione collettiva. Il Cnel si è diviso. É il verdetto del Cnel, contenuto nel documento chiesto al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro dalla premier Giorgia Meloni e consegnato all’esecutivo. L’assemblea del Cnel ha bocciato la proposta presentata dai cinque esperti, tra quelli nominati dal presidente della Repubblica, sulla sperimentazione della tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale. Un tema quello del salario minimo che ha fatto e fa molto discutere, con le opposizioni che annunciano barricate. E potrebbe slittare il voto in aula alla Camera - attualmente previsto il 17 ottobre - del provvedimento sul salario minimo a 9 euro promosso dalle opposizioni, per approfondire le indicazioni contenute nel documento varato a Villa Lubin. Ecco le opinioni a confronto dei protagonisti della querelle.

Meloni: non è lo strumento per contrastare il lavoro povero



Giorgia Meloni, Leader di Fdi e premier, 12 ottobre 2023

«Il salario minimo istituito per legge non è lo strumento adatto per contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni: come sottolineato dal Cnel, occorre piuttosto programmare e realizzare, nell’ambito di un piano di azione pluriennale, una serie di misure e interventi organici. È la strada che il Governo intende intraprendere nel minor tempo possibile, tenendo in massimo conto le indicazioni e i suggerimenti formulati nel documento dalle rappresentanze delle forze sociali presenti nel Cnel e di quelli che arriveranno dall’opposizione»

Brunetta: le anime belle non fanno i conti con il mercato

Renato Brunetta, presidente del Cnel, 13 ottobre 2023

«Noi non prendiamo lezioni e non facciamo grida manzionane, ma offriamo una cassetta degli attrezzi per risolvere il problema del lavoro povero. Le anime belle che non fanno i conti con il mercato»