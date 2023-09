Detto e contraddetto: lo scontro sui Cpr

Ascolta la versione audio dell'articolo

É scontro sui Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio, diventati di diritto opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. Un luogo nel quale - in base a quanto stabilito dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 18 settembre 2023 - i migranti irregolari presenti in Italia potranno essere trattenuti fino a un massimo di 18 mesi, con proroghe di 3 mesi convalidate dal giudice su richiesta del questore, «qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità» o «l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà».

La durata massima del trattenimento in regime di detenzione amministrativa vi sarà nel caso di mancata cooperazione da parte dello straniero o per ritardi nell’arrivo della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Ci sono già sette Cpr in Italia. E gli altri, che sorgeranno in Calabria, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige, sono al centro di uno scontro fra maggioranza e opposizione, con sindaci e governatori favorevoli o contrari. Ecco le posizioni in campo sui Cpr.

De Luca, su Cpr nessuna chiusura da Campania ma serve chiarezza

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, 22 settembre 2023

«Come Campania non abbiamo assunto una posizione di chiusura rispetto al problema dei migranti. La Campania è pienamente impegnata in una posizione di responsabilità e di solidarietà nazionale, non è interessata a fare demagogia ma pretende chiarezza.Vogliamo sapere esattamente di che cosa stiamo parlando»



Di Muro: serve un Cpr qui vicino

Flavio Di Muro, sindaco di Ventimiglia, 20 settembre 2023