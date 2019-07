Deutsche bank: 3,15 miliardi di perdita netta nel trimestre

Nel secondo trimestre, i ricavi dal trading sui bond sono calati del 4% e quelli dalla vendita e trading di equity del 32% ma queste sono le aree poco redditizie dalle quali la banca intende uscire e che hanno avuto negli ultimi mesi “forti venti contrari”. Nel core business, transaction banking su scala globale, attività di banca commerciale e private banking e asset management, i ricavi nel secondo trimestre sono stati stabili o lievemente in crescita. I ricavi complessivi sono scesi del 6%.

SCOPRI DI PIU’ / Deutsche, partono i saldi: 74 miliardi di asset in vendita

Nella prima metà del 2019, DB registra una crescita di 14 miliardi nei prestiti e 88 miliardi negli asset gestiti.

In risposta alle domande stamattina sul peso dei NPLs nella Capital Release Unit, von Moltke ha confermato che la quota è molto bassa perchè le posizioni che verranno cedute o smantellate sono a fair value. Sono in arrivo le aste dei derivati sull’equity, per le quali la banca avrebbe ricevuto”un buon interesse”.

DB ha un liquidity ratio prudente e conservativo, con 246 miliardi di liquidità di cui 67 miliardi sono sopra il livello richiesto e rappresentano un buffer. Il contesto dei tassi negativi è “doloroso” per l’attività bancaria e se la Bce dovesse tagliare ulteriormente il tasso delle deposit facilities, ora a -0,40%, l’impatto sarebbe ancor più “doloroso”: ma secondo il CFO di DB la Bce ha anche strumenti come il tiering (sistema a fasce per i tassi sulla liquidità in eccesso) che possono attenuare gli effetti collaterali dei tassi negativi. La stessa DB sta comunque utilizzando sui strumenti per controbilanciare i costi dei tassi negativi, ottimizzando la liquidità in eccesso.