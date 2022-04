Deutsche Bank e Commerz crollano a Francoforte, cedute azioni per 1,7mld

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Deutsche Bank e Commerzbank in caduta alla Borsa di Francoforte, in seguito alle indicazioni secondo cui un investitore, al momento ancora anonimo, ha ceduto con un forte sconto rilevanti pacchetti azionari dei due istituti di credito tedeschi. Le due maggiori banche tedesche accusano la peggiore performance dell’intero settore bancario europeo, già penalizzato dai timori per l’economia mondiale.

Nella serata di lunedì, Reuters, citando una banca incaricata dell’operazione, ha riferito che un investitore non identificato ha venduto 116 milioni di azioni Deutsche Bank e 72,5 milioni di azioni Commerzbank, pari a quote superiori al 5% nei due istituti, per un valore di circa 1,75 miliardi di euro. La vendita sarebbe stata realizzata a 10,68 euro per azione Deutsche Bank e a 6,55 euro nel caso di Commerzbank, con uno sconto dell’8% nel primo caso e del 6,6% nel secondo, rispetto alla quotazione di chiusura. L’agenzia ha precisato che la società di investimento statunitense Capital Group, che detiene pacchetti di dimensioni analoghe a quelle cedute, non ha voluto fare commenti in proposito. Non sarebbe la prima ritirata dal settore bancario tedesco da parte di investitore Usa. A gennaio il fondo Cereberus ha ceduto gran parte delle sue quote nelle due principali banche tedesche. Deutsche Bank si è limitata a commentare che il gruppo resta «fiducioso nella propria strategia».