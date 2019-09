Deutsche Bank entra con il 5% nella fintech Deposit Solutions di Mo.D.

Deutsche Bank antra nel capitale sociale delle fintech Deposit Solutions. Il gruppo bancario tedesco ha annunciato di aver rilevato una partecipazione pari al 4,9% della società con sede ad Amburgo. Il nuovo round di investimento, di cui non è stata resa nota l’entità, valuta la società oltre un miliardo di euro , diventando così un unicorno. «Con la nostra piattaforma open banking, stiamo costruendo l'infrastruttura per il business dei depositi del futuro. Il coinvolgimento di Deutsche Bank rappresenta una pietra miliare: da un lato, assicura l'espansione ad altre divisioni di Deutsche Bank in Germania e all'estero accelerando ulteriormente la nostra crescita; dall'altro, per la prima volta ci apriamo alla partecipazione dei nostri clienti come azionisti all'infrastruttura che utilizzano» commenta Tim Sievers, ceo e fondatore di Deposit Solutions.

Dal canto suo Deutsche Bank ha deciso di entrare nel capitale della fintech per «beneficiare della crescita prevista nella valutazione delle soluzioni di deposito». Deutsche Bank era già cliente della società e gestisce la sua offerta di depositi “Zinsmarkt” utilizzando la tecnologia fornita da Deposit Solutions. Dal 2017 Zinsmarkt ha consentito ai clienti di Deutsche Bank di accedere a prodotti di deposito a tempo determinato da altre banche europee che pagano interessi più elevati. Ad oggi, Zinsmarkt di Deutsche Bank può essere utilizzato dai clienti di Deutsche Bank e dai clienti del broker online Maxblue. La banca sta ora pianificando di aprirla a una più ampia gamma di clienti all'interno del Gruppo Deutsche Bank.

Ad oggi, circa due miliardi di euro di depositi sono già stati trasmessi tramite Zinsmark, che offre più di 23 prodotti di deposito a tempo determinato con scadenze diverse da tre banche. Oltre a Deutsche Bank, quasi altre 100 banche di 18 paesi stanno utilizzando la piattaforma di soluzioni di deposito per offrire ai propri clienti prodotti di deposito da banche terze o per effettuare depositi per il loro bilancio. La fintech punta a accelerare ora ulteriormente l’espansione a livello internazionale: all’inizio del 2019, Deposit Solutions ha lanciato in Svizzera come primo mercato al di fuori dell'Unione Europea e nei prossimi mesi seguiranno gli Stati Uniti.