Enel: utile ordinario semestre +5,6%, ricavi giù a 33 miliardi, confermato il dividendo. Santander, perdita netta per 11 miliardi dopo le svalutazioni. Per Prada ricavi in calo del 40% a 938 milioni

Prada nel semestre perde 180 milioni: ricavi in calo del 40% a 938 milioni

Anche Prada ha risentito pesantemente della pandemia. La società di moda ha chiuso il primo semestre con ricavi totali a 938 milioni di euro, in calo del 40% a cambi costanti. L'ebit del gruppo, prima dei costi operativi dei negozi rimasti chiusi durante il periodo del lockdown, è stato negativo per 83 milioni. La perdita del semestre è ammontata a 180 milioni. Il capex è stato di 49 milioni. La posizione finanziaria negativa per 515 milioni. Nello stesso periodo del 2019 la società aveva registrato ricavi netti per 1,57 miliardi di euro, in crescita del 2% a cambi correnti, e un utile netto di 155 milioni di euro, in rialzo del 46,2%. La nota della società sottolinea che l'e-commerce ha vantato una crescita a tripla cifra, sia durante sia dopo i lockdown. Invece le vendite retail sono scivolate del 32% a cambi costanti, quelle wholesale del 71% sempre a cambi costanti, a 91 milioni di euro.

L'ad del gruppo Prada, Patrizio Bertelli, rimane fiducioso sulla società, nonostante la pandemia si sia fatta sentire sui conti del primo semestre 2020. «Sono molto orgoglioso dell'impegno e del senso di responsabilità dimostrato in questa circostanza da parte di tutto il personale. La prima metà del 2020 ha visto una temporanea interruzione del nostro percorso di crescita che, in uno scenario di progressivo controllo della pandemia, confidiamo possa riprendere gradualmente già entro fine anno, quando la nostra rete di vendita tornerà ad operare a pieno regime», ha commentato in una nota. «L'ottima risposta dei consumatori locali dopo le riaperture conferma la desiderabilità dei nostri prodotti e il forte legame con la nostra clientela, rafforzato anche dalle potenzialità del digitale su cui continueremo a puntare. I recenti trend positivi in tutti i mercati, uniti alla solida situazione patrimoniale e finanziaria, ci consentono oggi di guardare al futuro con fiducia», ha concluso.