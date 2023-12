Deutsche Bank, maxi finanziamento alla banca turca Ziraat Bankasi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Mossa in Turchia della finanza tedesca. Il più grande banca statale turca in termini di asset, la TC Ziraat Bankasi, è pronta a ricevere un maxi finanziamento da Deutsche Bank. Un prestito di 1,75 miliardi di euro, un primo segnale della volontà delle grandi imprese tedesche di tornare a fare affari nel Paese e di sostenere i rapporti bilaterali con Ankara. Secondo fonti, la TC Ziraat Bankasi AS, di proprietà statale, utilizzerà il prestito per fornire finanziamenti alle piccole e medie imprese e finanziare il commercio internazionale delle società nazionali, tra gli altri scopi.

La riapertura del mercato

L’accordo rappresenterebbe il più grande prestito bilaterale estero a una banca turca. Il prestito avrà una durata massima di cinque anni e sarà firmato a breve, hanno riferito fonti a Bloomberg, chiedendo di non essere identificate. I rappresentanti di Deutsche Bank e Ziraat, di proprietà del fondo sovrano turco, hanno rifiutato di commentare.

Loading...

L’accordo segna un importante cambiamento nella propensione delle banche internazionali a concedere prestiti alle banche turche mentre il governo inizia ad adottare politiche monetarie e fiscali più ortodosse.

Da quando Mehmet Simsek, ex stratega obbligazionario di Merrill Lynch, è subentrato come ministro delle finanze del Paese e Hafize Gaye Erkan ha assunto il ruolo di governatore della banca centrale, la Turchia ha aumentato il tasso di riferimento di 30 punti percentuali, portandolo al 40%, una mossa che è stata ampiamente accolto favorevolmente dai mercati finanziari.

Il mese scorso, la Ziraat Bank ha dichiarato di aver ottenuto un prestito di 625 milioni di dollari da due banche di investimento che non ha identificato.