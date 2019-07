Deutsche Bank, Moody’s conferma rating A3. L’outlook resta negativo

1' di lettura

Moody's ha confermato il rating A3 di Deutsche bank ma ha lasciato invariato l'outlook negativo, in seguito all'annuncio della ristrutturazione del gruppo: secondo l'agenzia di rating, il rischio di implementazione resta alto, soprattutto per quanto riguarda la tempistica, gli obiettivi di aumento dei ricavi e della redditività in un contesto di mercato reso difficile dai tassi negativi. Il piano deve dare prova di essere sostenibile, di poter rafforzare il gruppo e aumentarne i profitti con l'accelerazione promessa.



In seguito alla chiusura dell'attività nell'equity, per Moody's resta da vedere come verrà realizzato il ridimensionamento delle attività nel fixed income, tassi in particolare, e come verrà scorporato il corporate banking dall'investment banking, investendo sulle attività più redditizie in essere. Moody's prevede che la ristrutturazione, incentrata sulla riduzione delle attività più rischiose, onerose e poco remunerative e la creazione di un non-core unit dove verranno trasferiti 74 miliardi di asset ponderati per il rischio, peserà sul bilancio con una perdita di 2 miliardi quest'anno e pareggio l'anno prossimo. Una promozione di rating e l'outlook positivo sono possibili con un RoTE al 6%, un CET1 che dopo essere sceso al 12,5% tornerà sopra il 13% e un leverage ratio come promesso al 5%.