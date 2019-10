Deutsche bank: la ristrutturazione pesa sul terzo trimestre in perdita netta per 832 milioni Gli alti costi della ristrutturazione avviata in luglio, la più impegnativa degli ultimi 20 anni, tingono di rosso anche il terzo trimestre con una perdita netta pari a 832 milioni: pesa la riorganizzazione, il calo dei ricavi nel fixed income sui tassi e l’uscita dal trading sull’equity di Isabella Bufacchi

(REUTERS)

In mezzo al guado della più profonda ristrutturazione degli ultimi 20 anni, annunciata lo scorso luglio, Deutsche bank ha chiuso un terzo trimestre 2019 con molte ombre e qualche debole luce. La perdita netta di 832 milioni, che era attesa ma per un’entità incerta e che va ad aggiungersi ai 3,15 miliardi del secondo trimestre dovuti al peso una tantum della riorganizzazione, è stata mal digerita dal mercato: il titolo che ha aperto in Borsa calando quasi 5% (-4,93%) e a metà mattinata scendendo del 6,4% sotto la soglia psicologica dei 7 euro portandosi a quota 6,75 euro.

Il cfo James von Moltke ha sottolineato in una conference call con i giornalisti che il trimestre ha registrato un buon andamento con attività in crescita nelle aree strategiche core post-ristrutturazione, con un aumento di prestiti e assets in gestion. Sono calati i costi ed è proseguite la riduzione del personale sceso sotto quota 90.000. Von Moltke ha detto che la grossa fetta dei costi per la ristrutturazione «è ora alle nostre spalle».

Il terzo trimestre ha messo in evidenza la portata della ristrutturazione, che mira a ridurre in maniera draconiana non solo i costi ma soprattutto il business poco redditizio e le posizioni più rischiose e a leva. Il veicolo CRU (capital market unit) nel quale la banca parcheggia le attività da chiudere o dismettere ha registrato infatti nel terzo trimestre una perdita di 1 miliardo di euro per la chiusura di posizioni e per i costi del taglio del leverage.

Il CET1 resta comunque fermo al 13,4% nel terzo trimestre, uguale al secondo trimestre: il CET1 sarebbe povuto calare a causa dei costi e della perdita provocata dalla ristrutturazione, ma questo non è avvenuto perchè controbilanciato dal capitale liberato con l’attività della CRU e il deleveraging.

I punti deboli della trimestrale

I ricavi netti sono scesi del 15% a quota 5,3 miliardi: la banca ha attribuito questo andamento soprattutto all’uscita dal trading sull’equity ma anche alla cattiva performance nel fixed income, in particolare il trading sui tassi d’interesse, e anche nel settore dei titoli di debito nei Paesi emergenti. Ha pesato in particolare un perdita, di entità non specificata, in Argentina provocata dalle recenti turbolenze politiche.