Deutsche Bank in rosso, è nel mirino della giustizia Usa

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Deutsche Bank scivola in coda al Dax40 dopo indiscrezioni stampa sul fatto che la banca sarebbe nel mirino del dipartimento Usa della Giustizia per aver violato degli accordi. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il dipartimento Usa di Giustizia ha informato Deutsche Bank che la banca avrebbe violato un accordo penale quando non ha informato i pubblici ministeri di una denuncia interna nell'attività sugli investimenti sostenibili della controllata attiva nella gestione del risparmio Dws (-0,34% sempre alla Borsa di Francoforte).

In particolare, secondo il quotidiano, la denuncia sostiene che Dws avrebbe sopravvalutato l'utilizzo dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg) per gestire i propri asset. Questa circostanza sarebbe emersa da un articolo dello stesso Wall Street Journal del mese di agosto e quindi le autorità Usa ne sarebbero venute a conoscenza dalla stampa e non dalla banca che, in virtù di un accordo con la giustizia statunitense già siglato in precedenza, avrebbe dovuto farlo. Nel gennaio 2021, Deutsche Bank ha siglato un accordo penale con il dipartimento Usa per chiudere un caso di corruzione e manipolazione del mercato. L'accordo prevedeva il pagamento di 130 milioni di dollari e, per evitare ulteriori problemi legali per diversi anni, l'obbligo di comunicazione ai magistrati di qualsiasi potenziale rischio interno. In caso la giustizia Usa dovesse verificare che la banca tedesca non ha tenuto fede a tutte le clausole dell'accordo, questo potrebbe decadere e l'istituto di credito - nel peggiore dei casi - potrebbe dover affrontare un processo.