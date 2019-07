Deutsche Bank «si reinventa»: ecco i 5 punti del piano di ristrutturazione

1) Creazione di quattro aree di business: il corporate banking diventa il motore principale e centrale, nel quale confluiranno tutte le attività connesse a questo tipo di attività; il private banking; l’asset management; l’investment banking.

2) I costi saranno ridotti di 6 miliardi per arrivare a 17 miliardi per il 2022, con un rapporto costi-ricavi (cost to income ratio) che scende al 70% per il 2022.

3) Il taglio del personale di 18.000 unità per ora non ha una ripartizione geografica annunciata, sarà «in tutto il mondo» in seguito all’uscita dal settore della negoziazione e compravendita di equity (ma DB resta operativa in M&A e IPO quindi esce dal secondario, resta sul mercato primario). I tagli più forti dovrebbero essere negli Usa e nel Regno Unito, sebbene Londra resterà un centro importante per DB ha assicurato Sewing alla stampa inglese. Alla fine della ristrutturazione la forza lavoro sarà di 74.000 unità.

4) Creazione di una Capital Release Unit dove verranno trasferiti asset equivalenti al 40% dei RWA (attivi ponderati per il rischio) pari a 74 miliardi e 300 miliardi circa di assets in termini di leverage, di cui 170 miliardi provenienti dalla chiusura del business equity su scala globale.

5) Sono previsti investimenti in Information Technology fino a 13 miliardi di cui 4 miliardi concentrati nelle funzioni di controllo e dunque compliance.