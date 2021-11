Deutsche Bank smentisce le banche centrali: «Pericolo inflazione, agire ora»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rialzo dell’inflazione non è temporaneo, come presumono le banche centrali. Durerà più a lungo del previsto, con effetti collaterali, più pressione sui salari e sulla stabilità monetaria. Per questo le banche centrali devono intervenire con la politica monetaria, e devono farlo «al più presto, non al più tardi». La “presunta panacea” degli ultimi anni - tassi bassi in un contesto di prezzi apparentemente stabili - ha perso la sua efficacia e «dobbiamo confrontarci ora con i suoi effetti collaterali...