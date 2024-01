Deutsche Bank studia l’ipotesi Commerzbank e ABN Amro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per ora è solo teoria ma non c’è operazione che non nasca da un’idea. Deutsche Bank AG ha recentemente intensificato le deliberazioni interne sulla possibilità di acquisizioni che coinvolgano istituti di credito europei tra cui Commerzbank AG e ABN Amro Bank NV, mentre il CEO Christian Sewing esplora modi per aumentare la valutazione del suo istituto di credito.

Obiettivi di integrazione

Gli scenari di cui Sewing ha discusso negli ultimi mesi, secondo quanto riportato da Bloomberg, ruotano attorno a una manciata di banche europee con la rivale tedesca e l’istituto di credito olandese tra gli obiettivi ritenuti attraenti. Le discussioni informali con potenziali consulenti sulle possibili combinazioni avvengono mentre la più grande banca tedesca cerca di rafforzarsi e raccogliere sinergie. Deutsche Bank non ha formalmente incaricato alcuna banca di investimento di aiutarla nella ricerca di accordi né ha tenuto colloqui con nessuno degli istituti di credito europei sulla sua lista di potenziali obiettivi, hanno affermato. La banca valuta costantemente potenziali scenari di accordo, ha detto una delle persone.

Gli ostacoli

Ci sono ostacoli significativi a qualsiasi potenziale collegamento e le possibilità che una mega-transazione alla fine venga portata a termine sono attualmente basse. I portavoce di Deutsche Bank, Commerzbank e ABN Amro hanno rifiutato di commentare.

Svalutazione significativa

Ad esempio, qualsiasi accordo richiederebbe un massiccio sostegno da parte delle autorità di regolamentazione. Secondo gli standard attuali, la banca acquirente deve rivalutare le attività e le passività della banca target al valore corrente di mercato. Ciò potrebbe causare una significativa svalutazione dei prestiti anche se mantenuti fino alla scadenza. Secondo le stime, l’acquisizione di Commerzbank in particolare comporterebbe probabilmente una svalutazione di attivi ben superiore a 10 miliardi di euro.

Tuttavia, Sewing e i suoi luogotenenti vedono un accordo di successo come un modo per aumentare l’attrattiva delle sue azioni tra gli investitori. L’attuale strategia finora non è riuscita in gran parte a incrementare la valutazione della banca, che è rimasta bassa rispetto alla media europea durante il mandato di Sewing. Deutsche Bank ha attualmente un valore di mercato di circa 25 miliardi di euro (27 miliardi di dollari), rispetto ai circa 14 miliardi di euro di Commerzbank e ai 12 miliardi di euro di ABN Amro.