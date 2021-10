Deutsche Bank taglia le filiali in Italia e punta sui patrimoni

3' di lettura

Deutsche bank continuerà a scommettere sull'Italia, punterà nel lungo termine a crescere nel mercato italiano - che resta il suo paese di punta secondo solo alla Germania - e per questo potenzierà gli investimenti. Ma lo farà in futuro in maniera diversa: investendo nelle aree più redditizie e uscendo in contemporanea dal settore che rende meno rispetto al capitale investito, che è quello della clientela retail con piccoli patrimoni, quello delle micro imprese, quello delle famiglie che utilizzano...